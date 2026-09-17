Montero, el gigante de dos metros que está creciendo en el arco de Boca

Tras un arranque por momentos desconcertante, el portero colombiano Álvaro Montero comienza a transmitir confianza con sus 2,01 metros bajo los tres palos de Boca Juniors, al que llegó hace dos meses con un reto también de máxima estatura.
El golero de 31 años ha venido de menos a más en un equipo cada vez más engranado que mantiene el protagonismo en el Clausura argentino, la Copa Argentina y la Sudamericana.
Suplente de la Selección de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026, el espigado portero desembarcó en Boca el 19 de julio con la misión de liderar un puesto que ha tenido nombres históricos, pero que en las últimas temporadas no tiene dueño indiscutido.
Este jueves fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección ante México el 26 de septiembre, Paraguay el viernes 2 de octubre y Perú el 6 de octubre, en Estados Unidos.
Lea aquí: De villano a héroe: así fue la actuación de Montero en el triunfo por penales de Boca ante Vélez en Copa Argentina
Bajo los tres palos del Xeneize han pasado leyendas como Antonio Roma, el “Loco” Hugo Gatti, el colombiano Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri, y más recientemente Esteban Andrada, que atajó entre 2018 y 2021.
Las medidas reglamentarias de la portería son unas, pero en Boca las que se necesitan para quedarse con esa posición son otras. Por eso en el último tiempo pasaron sin consolidarse nombres como Agustín Rossi, Javier García, Sergio “Chiquito” Romero, Agustín Marchesín y Leandro Brey.
Por unos 4 millones de dólares que dejó en las arcas de Vélez Sarsfield, Boca se hizo a los servicios de Montero para esta temporada después de que Marchesín sufriera una grave lesión que lo marginará hasta fines de este año.