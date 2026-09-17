Montero, el gigante de dos metros que está creciendo en el arco de Boca

Tras un arranque por momentos desconcertante, el portero colombiano Álvaro Montero comienza a transmitir confianza con sus 2,01 metros bajo los tres palos de Boca Juniors, al que llegó hace dos meses con un reto también de máxima estatura. El golero de 31 años ha venido de menos a más en un equipo cada vez más engranado que mantiene el protagonismo en el Clausura argentino, la Copa Argentina y la Sudamericana. Suplente de la Selección de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026, el espigado portero desembarcó en Boca el 19 de julio con la misión de liderar un puesto que ha tenido nombres históricos, pero que en las últimas temporadas no tiene dueño indiscutido. Este jueves fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección ante México el 26 de septiembre, Paraguay el viernes 2 de octubre y Perú el 6 de octubre, en Estados Unidos. Lea aquí: De villano a héroe: así fue la actuación de Montero en el triunfo por penales de Boca ante Vélez en Copa Argentina Bajo los tres palos del Xeneize han pasado leyendas como Antonio Roma, el “Loco” Hugo Gatti, el colombiano Óscar Córdoba o Roberto Abbondanzieri, y más recientemente Esteban Andrada, que atajó entre 2018 y 2021. Las medidas reglamentarias de la portería son unas, pero en Boca las que se necesitan para quedarse con esa posición son otras. Por eso en el último tiempo pasaron sin consolidarse nombres como Agustín Rossi, Javier García, Sergio “Chiquito” Romero, Agustín Marchesín y Leandro Brey. Por unos 4 millones de dólares que dejó en las arcas de Vélez Sarsfield, Boca se hizo a los servicios de Montero para esta temporada después de que Marchesín sufriera una grave lesión que lo marginará hasta fines de este año.

Arranque flojo

El colombiano lleva 15 partidos en la portería del club azul y oro, con cinco vallas invictas y 13 goles recibidos, en una trayectoria que no empezó de la mejor manera. Montero tuvo un pésimo debut en el Clausura en la derrota 3-0 ante el modesto Deportivo Riestra. Aunque ese día todo el equipo jugó mal, el portero guajiro se mostró inseguro y con respuestas flojas en los tres tantos. En los partidos siguientes pareció pesarle la adaptación y generó ciertas dudas entre hinchas, periodistas e incluso referentes del club. “Lo invitaría a posicionarse mejor, sobre todo en el juego aéreo. Porque en Boca es muy importante que el arquero no sea solamente de área chica, sino que domine toda el área”, dijo Carlos Navarro Montoya, arquero de Boca entre 1988 y 1997. Lea también: “Es colombiano, puede tardar un poco más en volver”: la frase con la que el técnico de Boca bromeó sobre Álvaro Montero Pocos días después se redimió en la repesca de la Copa Sudamericana, cuando Boca perdió 1-0 con O’Higgins en Chile y en el desempate de la serie tapó un penal que contribuyó a la clasificación a los octavos de final. Montero volvió a ser decisivo para evitar una derrota ante Lanús, con una salvada previa al gol del triunfo, y también fue clave para que el Xeneize avanzara en la Copa Argentina al superar a Vélez en la definición por penales. “Con Álvaro estoy contento. Él se está adaptando al mundo Boca. Ha respondido bien, cada vez responde mejor y tiene todo nuestro apoyo para tratar de adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Sin desmerecer a Vélez, que es un club grande, Boca es diferente y eso se hace sentir en el día a día”, dijo el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

“Hay que darle tiempo”

Montero, además, recibió el apoyo de otro histórico del arco Xeneize, su compatriota Óscar Córdoba, figura en aquel Boca de Carlos Bianchi ganador de varios trofeos importantes a principios de los 2000. “Es un arquero que va a marcar un espacio importante en Boca. Mide más de dos metros, es una muralla. Lo único que debe corregir, y se lo dije a él, es el trabajo de pliometría (para mejorar los saltos)”, dijo Córdoba en ESPN. Sobre la inseguridad que mostró Montero en sus primeros cotejos, Córdoba estimó que “es normal”. “Es importante lo que hizo el Vasco (Arruabarrena) al decir: ‘no, hay que darle tiempo, lleva tres partidos’. Para una inversión tan grande, tienes que respaldarlo, no tirarlo a la guerra”. Este domingo los guantes de Montero tendrán otro desafío cuando Boca visite a San Lorenzo (10º) por la décima fecha del Clausura, donde el Xeneize marcha quinto a cinco puntos del sorpresivo Instituto de Córdoba, líder del Grupo A. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Nacional ascendió varios puestos en la Liga y se acerca al América, con dos partidos menos disputados, así va la tabla

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