“Es colombiano, puede tardar un poco más en volver”: la frase con la que el técnico de Boca bromeó sobre Álvaro Montero

Boca Juniors continúa con una buena racha, pues el pasado viernes 11 de septiembre, consiguió una victoria muy tranquila con su equipo alternativo ante Central Córdoba en La Bombonera, todo esto, cuatro días antes de ir a jugar al Morumbí contra Sao Paulo el duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, serie en la que el Xeneize lidera por 1-0 en el marcador.

Para este compromiso contra el club de Santiago del Estero (allí dirigió Lucas González), el arquero guajiro, Álvaro Montero, no hizo parte del plantel, ya que se encontraba en Colombia por el fallecimiento de su abuela el pasado martes 8 de septiembre. El “Gigante del Arco” incluso atajó el día que falleció su abuela, no obstante, apenas terminó el duelo de ida ante los paulistas, tomó un vuelo hacia su país.

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En la rueda de prensa posterior a la disputa contra Central Córdoba, el técnico de Boca, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, fue consultado por el portero criollo, para saber cuándo vuelve y si podrá descansar bien de cara al partido en tierras brasileñas. La respuesta a esta pregunta se hizo viral rápidamente, pues el “Vasco” respondió con una pequeña broma hacia Montero por ser colombiano.

“Tiene el vuelo de vuelta el sábado temprano, es colombiano, puede tardar un poco más (dijo entre risas). Desgraciadamente, tuvo recientemente el fallecimiento de su abuela, hablé con él y pronto estará con nosotros”, afirmó el Vasco.

En contexto: Álvaro Montero jugó contra Sao Paulo con el corazón roto por la muerte de su abuela