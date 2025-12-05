Nacional se aferra al milagro y Morelos enciende la ilusión verde: “Hay que confiar en esta gran familia hasta el final”

La ilusión de Atlético Nacional por alcanzar la final de la Liga Betplay 2-2025 sigue intacta. El triunfo 2-1 en el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, disputado el jueves, mantiene las esperanzas del conjunto verdolaga, que aún depende de una combinación de resultados en la última jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.

Lea: Nacional se quedó con el clásico paisa y sigue con opciones de ser finalista; el DIM quedó eliminado

Aunque Junior de Barranquilla también ganó por idéntico marcador ante América de Cali y se mantiene como líder de la zona con 11 puntos, dependiendo de sí mismo para avanzar a la gran final en la que ya espera Deportes Tolima, Nacional sigue en carrera con 8 unidades.

Para lograr el tiquete a la definición del título, el equipo dirigido Diego Arias deberá vencer en la última fecha al América en condición de visitante y esperar una derrota del Junior frente al DIM.

Tras el vibrante clásico, uno de los protagonistas fue Alfredo Morelos, quien regresó al gol y se mostró optimista de cara a la definición del grupo. El delantero resaltó el trabajo colectivo, lamentó los hechos de indisciplina ocurridos tras el pitazo final y ratificó su compromiso con la causa verdolaga.

Vea: Así no: Mateus Uribe y Aguerre fueron expulsados en el camerino tras pelear al final del clásico

“Son momentos de rabia, como grupo no debemos caer en esas circunstancias. Pasó y hay que asumir la responsabilidad, ahora habrá que esperar las sanciones”, afirmó Morelos en referencia al altercado camino al camerino que dejó como expulsados a Mateus Uribe, por Nacional, y al portero uruguayo Washington Aguerre, del Medellín.