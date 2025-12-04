Técnico del DIM vuelve al banquillo con un ultimátum: “La única respuesta es levantarse”

El Deportivo Independiente Medellín se prepara para un clásico a todo o nada. A pocas horas del crucial enfrentamiento ante Atlético Nacional por la quinta fecha del cuadrangular B, el técnico Alejandro Restrepo volvió a tomar la palabra, marcando su regreso al banco tras cumplir tres fechas de sanción.

En la rueda de prensa previa, el estratega antioqueño dejó claro que el Poderoso asumirá el reto con una mentalidad de lucha total, consciente de que el resultado es vital no solo por la final, sino por un cupo internacional.

Restrepo, quien se mostró enfocado en los “pequeños detalles” de la preparación, enfatizó que el equipo irá a “buscar y pelear” la victoria hasta el último momento. Sin embargo, reconoció que hay algo más en juego que el paso a la definición del título. “Hay un compromiso de todos nosotros. El primer objetivo es ir a buscar los títulos, pero también este club se ha caracterizado por año tras año estar en torneos internacionales. El principal torneo es la Copa Libertadores“, declaró.

“Por la campaña que hemos hecho, estamos cerca de poder conseguir ese objetivo. Este partido, sabemos también que de acuerdo al resultado, puede ser la consecuencia de lograrlo. Sabemos de la importancia de este juego, de la doble responsabilidad que tenemos, y en eso el equipo hoy está enfocado”.