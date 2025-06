“El poco cansancio que hay se cambia por motivación”: Alejandro Restrepo tras la final ida sin goles ante Santa Fe

“Desde la parte que me ha tocado siempre intento aportar positivamente, solo le he dicho a los compañeros que se disfruten estos momentos porque esto no se vive todos los días. Los he felicitado porque a pesar de tener varias bajas en la posición de nosotros no se han notado, y la verdad decirle a ellos que disfruten, que han hecho buena labor”, concluyó.

Al final, el resumen del duelo fue claro: Medellín desperdició varias ocasiones de gol, y Santa Fe resistió a su manera con la pelota. El ‘Poderoso’ sabía que hacía su negocio. Y aunque no rompió la igualdad, dejó mejores sensaciones que su rival de cara a la vuelta en Medellín.