Video | El increíble error de Aldair Quintana con Independiente del Valle que se quedó sin Copa Libertadores

Independiente del Valle, con Aldair Quintana en el arco, llegó al estadio Maracaná para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Flamengo el pasado jueves 17 de septiembre. Los ecuatorianos llegaron al mítico recinto con un marcador desfavorable en la serie por 0-2, sin embargo, se ilusionaron con un gol de Djorkaeff Reascos en el primer tiempo y así conseguir la igualdad en el marcador global.
Ante este panorama, era importante mantener el arco en cero contra una de las mejores plantillas del fútbol sudamericano, como lo es el “Mengao”. Los de Río de Janeiro se encontraron contra un IDV bien posicionado que le cerró todos los espacios, no obstante, un error de cálculo de Aldair Quintana al minuto 83 liquidó las esperanzas del cuadro ecuatoriano.
El portero colombiano, acostumbrado ya al pique de la pelota en la altura de Quito, quiso anticipar un pase largo del guardameta argentino Agustín Rossi, sin embargo, la pelota lo sobró y dejó el arco a merced del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien definió de cabeza e hizo estallar a la afición rojinegra en el Maracaná que busca su quinta Copa Libertadores.
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