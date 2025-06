Águilas Doradas también cambió de técnico, ¿quién es su nuevo entrenador?

Lo propio han hecho cuadros como Águilas Doradas, que no ingresó a los cuadrangulares semifinales y, desde hace casi un mes, anda planificando el remate de la temporada. El cuadro que hace las veces de local en Rionegro, a donde regresó este año después de haberse ido para Sincelejo a finales del 2024, anunció este martes su nuevo entrenador.

Aún no ha terminado el torneo Apertura, pero ya varios equipos del fútbol profesional colombiano piensan en el segundo semestre del año. Cuadros que estuvieron en los cuadrangulares y no llegaron a la final, tomaron la decisión de cambiar a sus entrenadores para ver si, en el próximo campeonato, cuentan con mejores resultados.

El elegido por los directivos del elenco dorado fue el argentino Pablo Daniel De Muner, quien tiene 44 años, nació en Buenos Aires, y tiene experiencia en equipos como Independiente Rivadavia, All Boys, San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia, O’Higgins de Chile, Guaraní de Paraguay y Melga del Perú.

“Me siento contento por la oportunidad de llegar a un club como Águilas. Queremos tener un equipo protagonista, que juguemos un buen fútbol y meternos entre los ocho mejores. El club no tuvo el semestre que todos querían, pero hay material para hacer las cosas de buena manera. Me gusta tener un elenco protagonista, que maneje a pelota. Trataremos de que se vea ese manejo tanto de local como de visitante” , aseguró el entrenador.

Arias, quien ha tenido experiencia en el fútbol colombiano con equipos como DIM, Santa Fe y Deportivo Cali, fue presentado en la tarde de este martes en Barranquilla en un acto en el que estuvo Fuad Char, uno de los máximos accionista del cuadro Tiburón, que terminó último en el Grupo A de los cuadrangulares, donde estuvo Medellín, América y Tolima.

“Lo primero es agradecer el honor de estar acá, de estar al frente de un equipo como Junior. En la vida, a medida que pasa el tiempo, hay cosas que se valorizan más que un torneo. Estar en este equipo me hace sentir orgulloso. Solo implica una responsabilidad. Es un nuevo comienzo. Ojalá podamos ilusionar a los hinchas con la actitud en la cancha. El Junior es el equipo de una región completa y muchas personas no van a la cancha porque no lo pueden hacer. Ojalá los ilusionemos en este nuevo inicio”, aseguró Arias.