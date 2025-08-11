x

Cae en Piedecuesta, Santander, red que explotaba sexualmente a menores contactadas por redes sociales

Las autoridades señalan que las víctimas eran contactadas por internet y obligadas a prestar servicios sexuales.

  • Cinco de los capturados de espaldas frente al registro. FOTO: CORTESÍA
    Cinco de los capturados de espaldas frente al registro. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
11 de agosto de 2025
bookmark

En Piedecuesta, Santander, una investigación de la Fiscalía permitió identificar una red que habría contactado a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante redes sociales.

Según el ente acusador, las víctimas recibían ofertas laborales con la promesa de ingresos altos, lo que motivaba su desplazamiento hasta el establecimiento.

Al llegar, las menores eran alojadas en el mismo sitio y, de acuerdo con la Fiscalía, inducidas a realizar actos sexuales a cambio de pagos que oscilaban entre 40.000 y 50.000 pesos. Sin embargo, el dinero no les era entregado, pues la organización les imponía supuestos cobros por hospedaje, alimentación y otros conceptos.

Le puede interesar: Capturaron al presidente de una Junta de Acción Comunal de Medellín por caso de abuso sexual a un menor de edad

Para evitar ser detectadas por las autoridades, las víctimas recibían documentos de identidad falsos en los que figuraban como mayores de edad. Este método habría facilitado la operación ilícita por un tiempo prolongado antes de la intervención judicial.

El operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional permitió la captura de seis personas que, según la investigación, participaban en la captación y explotación de las menores.

Seis capturados enfrentarán medida de aseguramiento

Los capturados fueron identificados como Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza. Las autoridades indicaron que todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Un fiscal especializado en la lucha contra la trata de personas de la Seccional Norte de Santander imputó a los seis procesados los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad. Además, a Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza se les sumaron cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las audiencias preliminares se desarrollaron con apoyo de unidades especializadas y se realizaron de forma simultánea en Santander y Bogotá, como parte de un proceso de investigación que incluyó trabajo de inteligencia y análisis de información digital.

El juez de control de garantías ordenó que los seis capturados permanezcan privados de la libertad mientras avanza el juicio.

Le puede interesar: Un hombre ciego fue enviado a la cárcel por presuntamente abusar de una niña en pueblo de Antioquia

