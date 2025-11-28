Prográmese: Luis Díaz regresa al Bayern Múnich por la Bundesliga y Jorge Carrascal quiere la Libertadores

Luis Díaz vuelve a escena en el Bayern Múnich este fin de semana y lo hace en un momento en el que el club bávaro necesita ajustar el rumbo tras el golpe reciente en Champions frente al Arsenal donde cayó 3-1. Su reingreso únicamente por Bundesliga, coincide con una jornada cargada de colombianos repartidos en finales continentales, duelos claves por liga y partidos que pueden influir en la tabla de varias competiciones internacionales. La expectativa sobre el extremo guajiro es alta, pero no es el único cafetero con un fin de semana determinante. Le compartimos la agenda completa de colombianos en acción el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Sábado 29 de noviembre

- Jorge Carrascal: Palmeiras vs Flamengo - 4 p.m. (Final Copa Libertadores). - Luis Díaz: Bayern Múnich vs St. Pauli- 9:30 a.m. (Bundesliga). - Juan Cabal: Juventus vs. Cagliari - 12 p.m. (Serie A). - Richard Ríos: CD Nacional vs Benfica - 1 p.m. (Liga de Portugal).

Domingo 30 de noviembre

- Daniel Muñoz: Crystal Palace vs Machester United - 7 a.m. (Premier League). - Jhon Arias: Aston Villa vs Wolverhampton - 9:05 a.m. (Premier League). - Camilo ´Cucho´ Hernández: Sevilla FC vs Real Betis - 10:15 a.m. (LaLiga).

Luis Díaz retorna con el Bayern Múnich

El regreso de Luis Díaz tras su ausencia en Champions debido a una reciente expulsión, cae en un partido que, en teoría, debe servir para que Bayern recupere confianza tras la derrota ante Arsenal 3-1 por la Liga de Campeones, y mantenga el invicto en la liga alemana. El conjunto de Vincent Kompany llega como el equipo más sólido de la Bundesliga en lo que va de curso y como líder absoluto, mientras que St. Pauli aparece en apuros en la lucha por la permanencia y a un solo punto de ingresar a la zona de descenso.

El partido le ofrece al Bayern la oportunidad de volver a la intensidad de la liga y a Díaz la de recuperar ritmo y protagonismo, incluso volver a marcar. El último gol del Guajiro en la liga alemana fue el pasado 8 de noviembre frente a Unión Berlín, en un duelo que terminó empatado con dos tantos para cada club. En total, Díaz registra cinco goles en competencia.

Carrascal la pieza clave del Flamengo en Libertadores

Flamengo y Palmeiras chocan en la definición más importante de Sudamérica este sábado a las 4 p. m. (Hora COL). Flamengo llega con la confianza de ser el líder en el Brasileirão, y con Carrascal como una pieza con capacidad para desequilibrar en tramos del partido. El colombiano buscará repetir la hazaña de semifinales ante Racing, donde anotó un gol y le otorgó el pase a la final en el partido de ida. Esta vez podría ser para levantar el trofeo en el pitazo final.

¿Qué se juegan los otros colombianos?

Juan David Cabal vestirá la camiseta de Juventus contra Cagliari en la Serie A, con la idea de recuperar terreno tras una temporada pasada afectada por lesiones. Aunque no ha podido consolidarse como titular fijo desde su llegada, cada partido representa para él una nueva oportunidad de demostrar que puede ganarse un lugar entre los defensas del club. En el duelo anterior frente al Bodø/Glimt, Cabal fue objeto de críticas tras ocasionar un penal que por poco les arruina la victoria; esta vez tendrá que salir a reivindicarse.

Richard Ríos, enfrentará al CD Nacional en Portugal, tras salir como figura de la cancha ante el Ajax el pasado martes 25 de noviembre, en un duelo que terminó con la victoria 2-0. Ríos que ha demostrado ser un líder innato quiere seguir aportándole al club y alcanzar el liderato en la liga portuguesa, donde hoy son terceros, detrás del Porto y el Sporting Lisboa del colombiano Luis Javier Suárez. Daniel Muñoz disputará con Crystal Palace un exigente duelo ante Manchester United. El colombiano, que hace poco marcó frente al Wolverhampton, tras una dura pérdida de uno de sus mejores amigos, parece haber quedado enamorado del gol y buscará resaltar en la nueva jornada de la Premier.