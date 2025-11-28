Prográmese: Luis Díaz regresa al Bayern Múnich por la Bundesliga y Jorge Carrascal quiere la Libertadores

Luis Díaz vuelve a escena en el Bayern Múnich este fin de semana y lo hace en un momento en el que el club bávaro necesita ajustar el rumbo tras el golpe reciente en Champions frente al Arsenal donde cayó 3-1.
Su reingreso únicamente por Bundesliga, coincide con una jornada cargada de colombianos repartidos en finales continentales, duelos claves por liga y partidos que pueden influir en la tabla de varias competiciones internacionales. La expectativa sobre el extremo guajiro es alta, pero no es el único cafetero con un fin de semana determinante. Le compartimos la agenda completa de colombianos en acción el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.