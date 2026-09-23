La justicia francesa confirma juicio al futbolista Achraf Hakimi por violación

El Tribunal de Casación confirmó este miércoles el enjuiciamiento por violación del futbolista internacional marroquí Achraf Hakimi, informó a la AFP una fuente judicial.

El futbolista del Paris Saint Germain, que siempre ha negado las acusaciones de violación de una joven en 2023, había recurrido la decisión de llevar el caso a juicio adoptada a mediados de junio, en plena Copa del Mundo, por el Tribunal de Apelación de Versalles.

Este recurso era la última vía que le quedaba al futbolista para evitar ir a juicio.

Contactada por la AFP, la abogada del jugador Fanny Colin, recordó que el enjuiciamiento no es sinónimo de condena: “Los hechos que se reprochan a Achraf Hakimi, y que él niega firmemente desde el primer día, no han sido examinados por el Tribunal de Casación”

“Lo serán durante el juicio, en el curso del cual todos los elementos de la defensa de Achraf Hakimi serán presentados públicamente y de forma contradictoria”, añadió la letrada.

Su cliente “no tiene nada que ocultar; por su parte ha colaborado plenamente con las autoridades policiales y judiciales y seguirá haciéndolo con motivo del juicio que se va a celebrar”, concluyó.