60 lesionados en la fecha FIFA golpean fuerte a las grandes ligas del fútbol europeo

La fecha FIFA es un dolor de cabeza para la mayoría de los clubes del fútbol de élite debido a la sobrecarga que generan los desplazamientos de cada jugador hacia su país y la alta exigencia que conlleva representar a su selección. De por sí, el futbolista no quiere hacer las cosas mal o a medias con el equipo nacional; por esa razón lo da todo, así sea en un partido amistoso, lo que hace que se lesionen más fácil por ese cansancio acumulado, mientras que los que no están convocados tienen días de descanso en su club.

El llamado “virus FIFA” no es algo nuevo, aunque ahora, con la extensión del parón de selecciones, se hace mucho más notorio. Una competición oficial como lo es la UEFA Nations League exige más a los seleccionados para hacer las cosas bien con su país. Además, ya no es solamente un par de fechas como era normalmente; ahora se juegan 4 partidos en este torneo por selección en tan solo 14 días. Los que juegan amistosos tuvieron acción en mínimo 3 ocasiones.

Durante la primera jornada de la Liga de Naciones el pasado sábado 26 de septiembre, la estrella francesa Kylian Mbappé tuvo que dejar el campo cuando enfrentó a Turquía tras marcar el gol que le dio el triunfo a los galos en el debut de Zinedine Zidane como director técnico. Ante este panorama, el Real Madrid rápidamente hizo que su jugador volviera a la capital española para realizar exámenes y dar con el diagnóstico, que al final fue una hiperextensión de rodilla.

Mbappé es uno de los casos más sonados; sin embargo, no es el único. En total, son 60 jugadores que hacen parte de las 5 mejores ligas del mundo que sufrieron algún percance físico durante el reciente parón de selecciones. Su contraparte en la nueva era, Erling Braut Haaland, también tuvo que ser sustituido en el último compromiso contra Portugal y se desconoce el resultado de su lesión, que, aunque leve, no deja de ser preocupante para Noruega y el Manchester City.