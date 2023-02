Desde su llegada al Ministerio del Deporte y por disposición del presidente Gustavo Petro, quien se comprometió en campaña con la realización de la Liga Femenina digna, María Isabel Urrutia ha insistido en la realización de un campeonato que tenga un periodo de competencia durante todo el año.

Inicialmente, la Ministra había anunciado que se contaba con un patrocinador, lo que le garantizaba una Liga extensa, pero la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) anunció que por compromisos como el Mundial de Mayores y la Copa Libertadores Femenina que se disputará en Colombia, el torneo local iría solo hasta junio. La promesa de la ministra, entonces, quedó en el aire.

Ante el anuncio de la Dimayor, varias jugadoras y exjugadoras mostraron su inconformidad por las promesas no cumplidas. Una de las que expresó su disgusto fue Nicole Regnier, panelista de Espn.

“Estoy muy decepcionada, ya el fútbol femenino no merece que le mientan de esta forma, desde el 2016 están prometiendo algo y sigue pasando lo mismo, el otro año sí dicen y no se dan las cosas para tener una liga digna, ni con la garantía de tener un patrocinio sirve, porque no hacen el torneo como merecen las jugadoras que han demostrado talento y profesionalismo”, aseguró.