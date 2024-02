El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes en la previa del partido de LaLiga EA Sports contra el Deportivo Alavés que se marchará a final de temporada del club por no haber cumplido con las expectativas y objetivos y no por la presión de la prensa o por un problema de salud mental, y dejó claro que no está cansado del fútbol pero sí de no disfrutar el día a día como técnico blaugrana.

“Esto va de resultados y de cumplir objetivos y expectativas. He tomado la decisión de irme por no cumplir los objetivos, no me voy por la prensa. He leído que me voy por la prensa y por la salud mental y no es esto, es que no se han cumplido las expectativas y el club necesita un cambio de rumbo, por el bien del club. Antepongo siempre el bien del club al mío”, manifestó en rueda de prensa.

“Lo he dicho yo muchas veces, que si no se cumplen los objetivos tendría que irme. Cuando llego hacemos una buena temporada, el objetivo se cumple y muy bien. El segundo año es muy bueno. Pero en el tercero no estamos cumpliendo las expectativas. Aunque no ha terminado la temporada y creo que podemos mejorar y competir estos dos títulos”, matizó.

En este sentido, añadió que se va por el desgaste del día a día. “Me voy porque ya está, son dos años y medio y el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Vas luchando contra cosas y cosas y cosas y provoca un desgaste. El día a día no se disfruta, lo he visto en muchos entrenadores, a los que he visto sufrir incluso ganando”, apuntó.

“Por eso pido una reflexión en este sentido. Arrasate me dijo que disfrutaba de lunes a viernes, pues yo no. No compensa el proceso y de ahí la decisión. El 30 de junio esto tiene que cambiar de dinámica”, aseveró.

En cuanto a por qué anunciar ahora que se irá a final de temporada, reiteró que cree que será bueno para el equipo.

“El que dice que los jugadores se van a relajar es que no ha estado en un vestuario. Solo lo puede entender el que ha jugado a fútbol. Si mañana perdemos y no ganamos en la ‘Champions’ no será positivo, pero entiendo que así iremos mejor. De momento no hemos hecho los deberes y no hemos estado a la altura, pero quedan 16 partidos en Liga para competirlos y prefiero ir paso a paso y centrarme en el Alavés”, apuntó.

Por otro lado, a modo de defensa, aseguró que otros entrenadores y gente entendida del fútbol le respetan su trabajo. “Fuera de España se nos valora mucho y los profesionales nos felicitan, como ‘staff’. Imanol ahora, el otro día Marcelino o Arrasate. Pero aquí, en España, no se valora. Se ha hecho buen trabajo y todavía tengo la ilusión de haber un buen trabajo de aquí a final de temporada. La gente de fútbol nos valora muchísimo y fuera de España la gente no se explica muchas cosas”, desveló.