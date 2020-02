Así le respondió el técnico del Liverpool a un niño que le pidió perder

Jurgen Klopp, el alemán técnico del Liverpool, es el entrenador más popular del momento, no solo por la imponente campaña que lo ha llevado a romper, en los últimos meses, decenas de récords en la Liga inglesa, sino por su particular carisma con la prensa, rivales y aficionados.

Pues bien, animado por el carácter afable del alemán, un niño de 10 años, hincha del Manchester United –histórico rival del Liverpool–, le escribió una carta en la que, básicamente, le pide que deje de ganar con su equipo, porque el descomunal rendimiento del Liverpool le parece “triste”.

“Querido Jürgen Klopp, me llamo Daragh. Tengo 10 años. Soy del Manchester United y la razón por la que escribo es para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United es muy triste. Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Solo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez. Sinceramente, Daragh”, dicta la carta del joven aficionado con fecha del 24 de enero pasado.

Daragh recibió la respuesta del entrenador días después. En esta, Jurgen le agradece la sinceridad y ante semejante petición le escribe:

“Querido Daragh, antes de nada quería darte las gracias por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles. Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte. Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol. Cuídate y buena suerte”.

Desde la fecha de la carta, Liverpool ganó 5 partidos, empató uno y perdió su más reciente, ante Atlético de Madrid, por Champions League. Tiene 22 puntos de ventaja en la Liga y se convirtió hace poco en el primer equipo que clasifica con 10 meses de anticipación a la edición siguiente de Champions. Es el mejor equipo del mundo por lo que no parece posible que los deseos de Daragh se cumplan en un futuro cercano.

El Manchester United, equipo del cual es hincha el niño, marcha séptimo en la Premier y aunque es el equipo más ganador de Inglaterra, completará ocho años sin ganar la Premier.