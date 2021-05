“Debemos cuidar a James”: Reinaldo Rueda

Uno de los temas polémicos que enfrenta el técnico Reinaldo Rueda en el inicio de su segundo ciclo al frente de la Selección Colombia es la ausencia de James Rodríguez en el combinado nacional para los juegos ante Perú y Argentina por eliminatoria, al igual que para la Copa América 2021.

En la rueda de prensa de este domingo, el seleccionador nacional se refirió a lo que la decisión de dejar por fuera de la convocatoria a James y habló de la dura respuesta que el ‘10’ publicó en sus redes sociales.

“Le dije que tomaba la decisión de desafectarlo. Prefiero sacrificarlo ahora con todo lo que significa y no precipitarlo para no tener todo el potencial de él. No hay ningún misterio. Es para protegerlo y que se salga del círculo vicioso de tantas lesiones”, apuntó Rueda.

Rueda reflexionó sobre lo sucedido con Rodríguez argumentando que “no podemos hacerle daño a James ni a la Selección. La Tricolor requiere al James del cuál nos enamoramos. A James lo necesitamos, pero cuando él esté 500%”.