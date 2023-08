Lo más reciente que se conoció sobre el jugador, aparte del último comunicado emitido por el club América de Cali en el que entregó más detalles de lo sucedido, es que, al parecer, el volante español no se encuentra en Cali, ni en el país. Habría vuelto a España.

A pesar de que el futbolista no se encontraba al interior del vehículo cuando este sufrió el ataque, el acto ha sido bastante rechazado, desde las directivas del club, como por todo el fútbol colombiano.

Esto lo habría confirmado el máximo accionista del equipo escarlata, Tulio Gómez, en una entrevista en Caracol Radio.

Entérese: El regreso de Cardona e Ibarbo al Atanasio Girardot despertó odios y amores en la hinchada verdolaga

“Él no está en Cali. Nosotros le dijimos que lo pensara y lo analizara. Tomó la decisión por el miedo de una bala perdida o un atraco. Le dijimos que no lo íbamos a presionar para que se quede o se vaya. Está fuera de Cali, pero no sé dónde está”, afirmó Gómez en su intervención en la emisora.