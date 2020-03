¿Es válido bajar sueldos en el fútbol colombiano?

“Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial y la situación económica que atraviesa actualmente el club, nuestro presidente le propondrá al plantel profesional una reducción de sus salarios de acuerdo a sus ingresos. ¿Está de acuerdo con esta medida?”.

Esa encuesta realizada por Independiente Santa Fe en sus redes sociales hizo que inmediatamente Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) se pronunciara.

El director ejecutivo de la agremiación, Carlos González Puche, consideró que la intención es una “burda coacción”. “Un mecanismo de presión inaceptable contra los jugadores que simplemente son trabajadores del club. ¿Qué sigue? ¿que digan públicamente qué jugadores no estuvieron de acuerdo y que publiquen cuánto ganan? Es una jugada muy sucia”.

Así mismo, Puche indica que una rebaja de sueldos sería inaceptable, primero, porque va contra la ley y, después porque, según él, este año los clubes tenían presupuestado que no tendrían ingresos por taquillas desde mayo lo que significaría un periodo de inactividad de dos meses por la Copa América, y que, en cambio, si todo se soluciona deberán competir.

Respecto al tema, el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, dijo que están revisando día a día la evolución de las circunstancias.

“Esto cambia cada día. La semana pasada, cuando encontrábamos algunas salidas para el tema salarial que nos permitiera aliviar la caja, todo se modificó. Para ese momento se pensaba en que el fútbol podía arrancar el 18 de abril, cosa que dudo. Tampoco se había anunciado la cuarentena nacional, y la Copa Libertadores estaba para el 5 de mayo, pero se suspendió. Lo más complejo es planear bajo escenarios de incertidumbre”.

Pérez señala que suponiendo Acofutpro cumpla y que el torneo logre arrancar en mayo 15, el problema es que los patrocinadores e hinchas quedarán golpeados en sus bolsillos. “Un patrocinador que tenía presupuestado gastar cierta cantidad en publicidad ya no lo hará para preservar el empleo de sus colaboradores”.

Así mismo, aseguró que en el club todos son conscientes de la situación. “Hemos estado en comunicación constante con nuestros colaboradores, incluído cuerpo técnico y jugadores, y encontramos receptividad frente a lo que estamos viviendo. De la mano de ellos, estoy seguro, hallaremos las salidas para esta crisis. Por el momento, nuestros esfuerzos, corto plazo, están enfocados en aliviar la caja, si esto se complica, tocará revisar nuevos escenarios”.

Por su parte, el gerente del Medellín, Juan Bernardo Valencia, expresó que ellos no han contemplado esa posibilidad. “Por ahora hay muchas especulaciones, cuando tengamos algo decidido sacaremos un comunicado pero, hasta el momento, no tenemos nadasobre el tema. Además, dijo que guardan respeto por todos los empleados. “Acá no son solo los jugadores, también están todos los que laboran para la institución que igualmente se ven afectados”.

El directivo que propuso bajar los sueldos de los jugadores fue José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta, quien, incluso, manifestó que estaba tramitando un permiso especial del Ministerio del Trabajo para suspender los contratos mientras mejora la situación.

Su homólogo de Santa Fe, Eduardo Méndez, al ser consultado por el tema, solo manifestó que se acogerá a lo que dicte la ley. “Debemos ser equilibrados en lo deportivo y lo económico, cometer errores ahora nos puede llevar a una crisis que dure años” .