El técnico Reinaldo Rueda no halla el nexo entre los volantes creativos y los delanteros que le permitan generar jugadas claras de gol. Ante Paraguay, solo las individalidades pudieron llevar peligro con remates fuera del área, pero los delanteros no tuvieron un solo mano a mano con el portero Anthony Silva. Luis Díaz fue el jugador más incisivo, pero no siempre puede ser el salvador de la Selección. Hanrá que buscar nuevas sociedades para los últimos cuatro encuentros que le restan a la Tricolor.