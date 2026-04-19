Así opera la fábrica de atletas paisas “10 de 10” que sueña con los Olímpicos de Los Ángeles 2028

Hay proyectos que se escuchan bien, pero pocos que se ven. El de la Fundación Fraternidad Medellín en el deporte cumple con ambos: su impacto en tan poco tiempo es tan evidente que invita a quitarse el sombrero, sobre todo en un país donde los atletas vienen pidiendo a gritos mayor apoyo para poder cumplir con sus retos personales sin tantas necesidades.
En días recientes, el entrenador Jhonley Mosquera, de la Liga de Atletismo de Antioquia, resaltaba como un triunfo que uno de sus pupilos, Déiner Guaitoto (19 años), considerado la nueva promesa de la velocidad en Colombia, integrara el selecto grupo de deportistas que viene siendo respaldado por dicha entidad. “Es como un regalo caído del cielo, una bendición”, dijo Jhonley.
Creada en 1957, primero con el objetivo de resolver el déficit de vivienda y luego dedicada al desarrollo integral de Antioquia, generando con financiación condiciones de equidad y oportunidades en diversos temas, entre ellos el de mejoramiento en la calidad de la educación rural, pública y superior, desde hace un año Fraternidad Medellín también empezó a ejecutar una idea pensada en la actividad atlética hacia el alto rendimiento al crear el Equipo 10 de 10.
Esta iniciativa, en alianza operativa con la Fundación Mariana Pajón y que cuenta además con la participación de la Fundación Sura y la Fundación Sofía Pérez de Soto, nació, como lo expresa Magdalena Restrepo Arango, directora general de la Fundación Fraternidad, luego de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París-2024 donde se esperaban mejores resultados de los representantes nacionales.
“Fue triste ver lo que sucedió, y más porque cada vez hay menos inversión del sector público en nuestros deportistas, quienes son fuente de inspiración para las nuevas generaciones”.