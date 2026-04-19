Así opera la fábrica de atletas paisas “10 de 10” que sueña con los Olímpicos de Los Ángeles 2028

Hay proyectos que se escuchan bien, pero pocos que se ven. El de la Fundación Fraternidad Medellín en el deporte cumple con ambos: su impacto en tan poco tiempo es tan evidente que invita a quitarse el sombrero, sobre todo en un país donde los atletas vienen pidiendo a gritos mayor apoyo para poder cumplir con sus retos personales sin tantas necesidades. En días recientes, el entrenador Jhonley Mosquera, de la Liga de Atletismo de Antioquia, resaltaba como un triunfo que uno de sus pupilos, Déiner Guaitoto (19 años), considerado la nueva promesa de la velocidad en Colombia, integrara el selecto grupo de deportistas que viene siendo respaldado por dicha entidad. “Es como un regalo caído del cielo, una bendición”, dijo Jhonley. Creada en 1957, primero con el objetivo de resolver el déficit de vivienda y luego dedicada al desarrollo integral de Antioquia, generando con financiación condiciones de equidad y oportunidades en diversos temas, entre ellos el de mejoramiento en la calidad de la educación rural, pública y superior, desde hace un año Fraternidad Medellín también empezó a ejecutar una idea pensada en la actividad atlética hacia el alto rendimiento al crear el Equipo 10 de 10. Esta iniciativa, en alianza operativa con la Fundación Mariana Pajón y que cuenta además con la participación de la Fundación Sura y la Fundación Sofía Pérez de Soto, nació, como lo expresa Magdalena Restrepo Arango, directora general de la Fundación Fraternidad, luego de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París-2024 donde se esperaban mejores resultados de los representantes nacionales. “Fue triste ver lo que sucedió, y más porque cada vez hay menos inversión del sector público en nuestros deportistas, quienes son fuente de inspiración para las nuevas generaciones”.

Ejemplo a seguir

Restrepo Arango recuerda que un deportista consagrado es una persona responsable, disciplinada. “Cuando uno ve a Mariana Pajón, Rigoberto Urán, Egan Bernal, María Luisa Calle, Santiago Botero... es porque han sido muy rigurosas con lo que han hecho con su vida, pero también líderes inspiradores para la juventud. Es decir, ejemplos a seguir que quieren sobresalir y tener una vida próspera”. A partir de ahí, rememora, vieron la necesidad como entidad de dar un salto para ayudar a otros en su camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028. Por lo que diseñaron, con la ayuda de Mauricio Mosquera, exgerente de Indeportes Antioquia, toda una estrategia de cómo acompañar a estas personas, e hicieron un decálogo de lo que es un atleta 10 de 10. En el lenguaje deportivo, 10 es como la máxima nota que pueden tener. Y para que un atleta esté en ese programa debía ser 10 en todo. No solamente sacar una buena calificación en su deporte sino ser buena persona, buen hijo, buen padre de familia, destacarse como un ciudadano ejemplar, un líder inspirador para la sociedad. Lea: “Nació Théo y nació una nueva Mariana”: la confesión más íntima de la reina del BMX Restrepo cuenta que gracias a los 68 años de creación de la fundación que lidera cuentan con un patrimonio con réditos que les permite tener la capacidad financiera para este reto, y para el cual la junta aprobó en 2025 un presupuesto de 1.200 millones de pesos. En este momento son seis deportistas los que vienen aprovechando esta oportunidad en su propósito de no tener contratiempos en su ruta a Los Ángeles-2028. Y se espera que la cifra llegue a la decena en medio del análisis e identificación que vienen haciendo de otros talentos, de su proyección y las necesidades que tienen. Ellos son Stefany Cuadrado (ciclismo de pista), Carolina Velásquez (triatlón), Guaitoto, Mauricio Ortega (Atletismo), Mateo Carmona (bicicrós) y Emanuel Otálvaro (tenis de mesa). Mauricio Mosquera reitera que con este programa pretenden ayudar en la formación de excelentes deportistas, pero que a la vez tengan un proyecto de vida claro, capaces de tener autonomía, que estudien, que logren defenderse con el idioma inglés, que lleguen bien preparados a sus diferentes competencias pero que se vuelvan referentes para los demás y sean luego autosostenibles. “Uno le da un empujoncito a un deportista y los resultados se disparan, como se viene viendo con estos atletas que cuentan con un apoyo técnico y mental decidido. Es un programa muy completo para que lleguen fuertes a Olímpicos. Cada uno tiene un plan personalizado, y lo que se hace es complementar lo que debe entregar el sistema deportivo colombiano, no de sustituir al Estado”. En ese sentido, Mosquera comenta que el Equipo 10 de 10 posee un acompañamiento integral, en el que los deportistas cuentan con un soporte que incluye preparación física de alto nivel, seguimiento médico especializado, personal psicológico, asesoría nutricional, formación personal y recursos logísticos y económicos para participar en competencias internacionales, reduciendo barreras que muchas veces frenan su progreso. Entre tanto, Magdalena Restrepo indica que además de tender una mano a los deportistas, también buscan ser fuente de inspiración para otras fundaciones y la empresa privada para que copien su modelo, pues como afirma, el deporte es un medio de paz para unir al país.

Stefany Cuadrado es sensación en el ciclismo de pista

Stefany Cuadrado tiene 19 años de edad, pero ya goza de respeto en el ciclismo de pista internacional. La mujer que nació en Caucasia y que empezó a montar en bicicleta en 2020 (practicaba tenis de mesa) cuando las autoridades permitían salir a la calle pocas horas en plena crisis sanitaria por la pandemia, ya ganó, en su debut ante la élite, una medalla en el Mundial. Fue en Chile-2025, donde obtuvo bronce en keirin. Un año antes, la corredora que pesa 70 kilos y mide 1.70 de estatura, dejó ver un poco de su brillo y dio aviso de sus alcances al establecer récord mundial juvenil en velocidad con un registro de 10,508. Días después, Stefany impresionó al conquistar tres medallas de oro (keirin, velocidad y 500 metros contrarreloj) durante el Mundial júnior en Luoyang, China, una actuación inédita. Este año, en el Panamericano en Chile, ganó oro en kilómetro. En ella, la Fundación Fraternidad Medellín ve a una deportista ejemplar. Le ayudan, entre otras cosas, con viajes a sus competencias. El fin de semana estuvo en la Copa Mundo de Hong Kong.

Carolina, la psicóloga que corre por sus sueños

La triatleta antioqueña Carolina Velásquez Soto, quien tiene 28 años de edad, es graduada como psicóloga. Hizo un alto en las competencias mientras terminó la academia y desde 2022, cuando retomó su carrera deportiva, empezó a recoger los frutos de su constancia y dedicación con medallas en eventos realizados en Argentina, en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho (Perú), el Panamericano en Chile y logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. En las justas parisinas terminó en el puesto 37. Su estreno en Juegos Olímpicos se dio gracias a los resultados que acumuló en 2024 cuando ganó, entre otras medallas, la plata del World Cup Triatlón, Wollongong, Australia y el World Cup Triatlón, Huatulco, México. Tras su actuación en París, Carolina siguió con sus entrenamientos y competencias y volvió a brillar en el Panamericano (Chile) y la World Cup Triatlón (Huatulco, México), en la cual pasó del cuarto lugar en 2024 al oro en 2025.

Emanuel Otálvaro García prepara olimpiada juvenil

Emanuel nació en Rionegro y a su corta edad, 15 años, ya ajusta seis viviendo en Europa, lejos de su casa, de sus padres, pero soñando con ser el mejor del mundo en su deporte, el tenis de mesa. “El Demonio”, como le dicen desde muy pequeño por su gran intensidad en el juego y por su personalidad arrolladora y competitiva, se radicó en España, luego vivió en Portugal y en 2024 fue fichado por el club alemán ASV Grunwettersbach que participa en la Bundesliga, convirtiéndose en el primer colombiano en tener este reconocimiento. Emanuel ya ha sido primero y segundo del mundo en las categorías sub-15 y sub 17. Con el apoyo y esfuerzo de sus padres, además de radicarse con su entrenador Camilo Giraldo en Europa, ha competido en el circuito mundial del WTT Youth Contender en el cual ha ganado varias paradas o ha estado en el podio en Singapur, Corea, Catar, Turquía, Eslovenia, Tailandia y Ecuador. Entre sus logros también se cuentan las medallas de oro en el Circuito Mundial en Montería en 2025, el Sudamericano sub-19, el Circuito Mundial Gangneun, Corea del Sur, U-17 en 2025 y Circuito Mundial Star U15. “Hacer parte del programa 10 de 10 ha sido una bendición por la ayuda integral que está recibiendo Emanuel”, comentó Yolanda García, madre del deportista.

Ortega espera competir en las justas de Los Ángeles, en disco

Mauricio Ortega es el único atleta de Colombia que ha logrado pasar de la barrera de los 70 metros en la modalidad de lanzamiento de disco. El 22 de julio de 2020, en Lovelhe, Portugal, el hombre de raíces urabaenses implantó una marca de 70,29, que se mantiene no solo como registro nacional sino también suramericano. Uno de los hombres que acompañó su formación, el entrenador Armín Luna, ya fallecido, decía que en Ortega veía un futuro campeón mundial. Y el corpulento deportista, que mide 1.80 metros y pesa 102 kilos, sigue trabajando, a sus 31 años, por ese objetivo. Por lo pronto se mantiene entre los mejores del mundo en dicha especialidad. Ya estuvo en tres Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 (donde obtuvo un diploma olímpico al terminar 7.º) y París 2024 (10°). Fraternidad Medellín le brinda apoyo en entrenamiento mental, vivienda en Estados Unidos, y otras cosas más. En 2025 ganó el Iron Wood (65.56) en Rathdrum, Idaho, y ganó el Nacional en Armenia (60.63).

Llegar a Olímpicos es la principal meta del velocista Déiner Guaitoto

Nacido en Carepa y con 19 años de edad, Déiner Guaitoto Córdoba es una de las nuevas caras del atletismo colombiano. Su especialidad son las pruebas de velocidad en las que está brillando en las pistas del planeta. Radicado en la Villa Deportiva, este antioqueño confiesa que ser parte del programa 10 de 10 le ha permitido viajar a varias partes del mundo para seguir mejorando sus condiciones y retarse con grandes atletas, como pasó en 2025 cuando estuvo en Jamaica y Cuba entrenando y compitiendo. Además agradece que la ayuda también ha sido para su familia. Le puede interesar: ¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano? En su brillante carrera deportiva, Guaitoto acumula múltiples medallas de oro en competencias como la Copa Cuba, Panamericano U-20, Gran Prix de Paraguay, Sudamericano U-20 de Perú, Juegos Bolivarianos de Ayuacucho (Perú), en las pruebas de 100 y 200 metros, así como en los relevos de 4x100 masculinos y mixtos. Aunque sus metas deportivas están claras y quiere se medallista olímpico, Déiner también sueña con estudiar Ingeniería de Sistemas, y actualmente aprende inglés. Aunque en el atletismo empezó por diversión por estar con sus amigos, ya se ha convertido en su estilo de vida y ahora está concentrado en ser el mejor.

Mateo, otro talento del bicicrós en Colombia