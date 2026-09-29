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El histórico piloto español, Fernando Alonso, renovó por un año más con Aston Martin y seguirá en F1

Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán siendo los pilotos de Aston Martin en 2027.

  • Fernando Alonso disputará su temporada número 23 en la F1. FOTO: X AstonMartinF1
    Fernando Alonso disputará su temporada número 23 en la F1. FOTO: X AstonMartinF1
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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La escudería británica de Fórmula 1 Aston Martin confirmó al español Fernando Alonso y al canadiense Lance Stroll como sus pilotos para 2027, según anunció este martes en un comunicado.

Ambos, que renovaron sus contratos “a largo plazo”, sin más precisión del equipo, formarán “la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1”, se congratuló Aston Martin, que regresó a la parrilla de la F1 en 2021.

Esta apuesta de los dos pilotos demuestra su “inquebrantable confianza en el potencial del equipo”, pese a que el Mundial 2026 está siendo hasta ahora un fiasco.

Alonso solo ha sumado tres puntos en lo que va de campeonato y Stroll no ha puntuado. En la clasificación de constructores, Aston Martin está clasificado en penúltima posición, por delante únicamente de la debutante Cadillac.

A sus 45 años cumplidos a finales de julio, Alonso, campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, firmó con Aston Martin en 2023 y desde entonces ha disputado 85 Grandes Premios, con ocho podios, incluidos dos segundos puestos.

También ostenta el récord de Grandes Premios disputados, con 442, un récord, y ha ganado un total de 32 carreras.

Stroll, por su parte, afrontará su undécima temporada en Fórmula 1 en 2027, y ha disputado más de 200 Grandes Premios, con tres podios en su palmarés.

Salvo accidente, ambos tomarán parte este próximo fin de semana en el Gran Premio de Baréin, deslocalizado en Malasia por la guerra en el Golfo.

A por la 33

Más allá del boom del fútbol español en el siglo XXI y la grata aparición del siete veces campeón de MotoGP, Marc Márquez, el veterano piloto de Fórmula Uno es uno de los ídolos más grandes del deporte ibérico.

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Fernando “Nano” Alonso tiene 32 victorias en carreras de la categoría reina del automovilismo. La última vez que triunfó fue hace 13 años, en el Gran Premio de España el 12 de mayo de 2013. Desde entonces, los miles de fanáticos del español anhelan la tan ansiada victoria número 33, la cual se ve complicada con Aston Martin, pero no imposible.

El 2027 puede ser, quizá, una de las últimas oportunidades de Alonso para conseguir el anhelado triunfo.

Lea también: George Russell domina de principio a fin en Bakú y continúa con el dominio de Mercedes en la F1 2026

¿Cuántos años tiene Fernando Alonso y qué récords ostenta en la Fórmula 1?
Fernando Alonso cumplió 45 años a finales de julio. Ostenta el récord absoluto de Grandes Premios disputados en la historia de la categoría con 442 participaciones, además de acumular 32 victorias y dos títulos mundiales (2005 y 2006).
¿Cuándo fue la última victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y cómo va la búsqueda de la “33”?
La última victoria de Fernando Alonso en la F1 fue hace 13 años, el 12 de mayo de 2013, en el Gran Premio de España. Desde entonces, sus seguidores esperan la ansiada victoria número 33, un objetivo que se mantiene complejo debido al rendimiento actual del monoplaza de Aston Martin, pero que el 2027 podría plantear como una de sus últimas oportunidades.
¿Qué pilotos conformarán la alineación de Aston Martin para la temporada 2027 de Fórmula 1?
Aston Martin confirmó que el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll serán sus pilotos oficiales para la temporada 2027 mediante la renovación de sus contratos a largo plazo, consolidándose como la dupla más experimentada de la parrilla.

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