“Les prometo que no me voy del Parque hasta que cada uno de ustedes tengan la foto conmigo”, les dijo la campeona y los menores que la aclamaron con gritos y aplausos.

Mariana Pajón Londoño no solo es la reina del BMX mundial, sino de los menores que aman este deporte y quieren llegar a ser como ella que es múltiple medallista olímpica. Así quedó demostrado durante el fin de semana en el Gran Fondito que realizó en Medellín y el cual contó con 1.500 inscritos.

Bastante emocionada, Mariana resaltó la presencia de decenas de niñas que se registraron en el Gran Fondito y resaltó que este era uno de sus sueños desde que empezó en el bicicrós, abrir espacios para las deportistas mujeres.

“Cuando yo empecé me tocó con mis hermanos, mi papá y competir con niños, ahora me siento feliz de ver esta cantidad de niñas acá, con sus uniformes, sus bicis, acompañadas por sus padres. Estoy segura de que de acá saldrán muchas campeonas mundiales, olímpicas y personas de bien para el país, porque el deporte no solo forma atletas, sino personas con valores y eso es lo más importante”, comentó.