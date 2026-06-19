El estadio de atletismo de Medellín se renueva para la élite internacional y la ciudadanía

Volver a ingresar al estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín genera orgullo, gusto. La unión de esfuerzos institucionales, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, permitió recuperar un escenario que ya mostraba señales evidentes de deterioro y que hoy recupera su estatus como sede para competencias internacionales. Dieciséis años después de albergar competencias de los Juegos Suramericanos de 2010, el emblemático escenario deportivo presenta una transformación integral que lo proyecta nuevamente al más alto nivel. Este viernes, en compañía de deportistas del Inder Medellín, el alcalde Gutiérrez mostró los avances de la renovación, cuyo estreno oficial será el próximo 26 de junio durante el Campeonato Panamericano de Atletismo. Lea: Medellín será sede del Panamericano de Atletismo 2026: confirman inversión para renovar la pista “Miren esta belleza de proyecto. Estamos hablando de una inversión de 21.000 millones de pesos que quedará para los próximos 20 años. Invertir en deporte es invertir en salud física, salud mental y bienestar para nuestra gente”, destacó el mandatario local. La principal novedad es la nueva pista morada de 400 metros lineales, construida con un tapete sintético de alto rendimiento fabricado en Italia. Con un espesor de 13,5 milímetros, cerca de cuatro milímetros más que la renovada pista de Belén, cuenta con estructura hexagonal para mejorar la amortiguación, material antideslizante y certificación bajo los estándares de World Athletics.

Ya se hacen los últimos ajustes para que el estadio Alfonso Galvis Duque abra sus puertas. Este martes 23 de junio será entregado con su pista marcada. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Además de la pista principal, la intervención incluyó la modernización de las zonas de lanzamientos, el sistema de iluminación, la recta de calentamiento, los baños, graderías y demás espacios complementarios del complejo deportivo. “Estamos poniendo el mejor tapete de atletismo que hay en el mundo. Lo vamos a estrenar con nuestra gente y con el Panamericano de Atletismo que comienza la próxima semana. Vamos de acuerdo con el cronograma y prácticamente el escenario está completamente renovado. Aquí estarán los mejores atletas compitiendo en condiciones técnicas de primer nivel”, añadió Gutiérrez.

De élite pero gratuito

El alcalde también resaltó el carácter público del escenario. “Lo podrá disfrutar la ciudadanía de manera gratuita. Aquí entrenan deportistas élite, pero también vendrán niños, jóvenes, adultos mayores y todos aquellos que disfrutan del atletismo. Esta es una obra para la gente”, señaló, al tiempo que anunció la construcción de nuevas pistas y escenarios deportivos en diferentes sectores de la ciudad. Desde la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), su gerente, Emiro Carlos Valdés López, explicó que la superficie instalada cumple con todas las exigencias internacionales para la alta competencia. “Esta pista está diseñada para el uso de spikes y reúne las especificaciones exigidas por World Athletics. Esperamos que, con un adecuado mantenimiento, la pista conserve sus condiciones por más de diez años y que la próxima gran intervención del escenario sea dentro de unos 20 años”, indicó.

Baños e instalaciones totalmente listos. Así avanza la transformación del Estadio Alfonso Galvis Duque. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Valdés también destacó que la estructura base de la pista se encontraba en buenas condiciones, lo que facilitó la renovación. Asimismo, confirmó que quedó habilitada una pista auxiliar de calentamiento de aproximadamente 150 metros y que ya se tramita ante el Área Metropolitana la construcción de una pista alterna permanente en el sector del Parque del Agua. Por su parte, el director del Inder Medellín, Eduardo Silva Meluk, valoró el impacto social de estas inversiones. “El deporte es salud, recuperación social y una oportunidad para que nuestros jóvenes encuentren caminos diferentes. Cuando llegamos había cerca de 350.000 usuarios en los programas del Inder; hoy estamos cerca de 700.000. La recuperación de escenarios deportivos ha sido fundamental para acercar nuevamente a la ciudadanía al deporte. Todo esto se logra con inversión, una buena comunicación, claridad y transparencia”, expresó.

Para batir récords