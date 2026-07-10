Emiliana Arango jugará su primera final en 2026: será en el WTA 125 de Bastad en Suecia

La tenista antioqueña Emiliana Arango avanzó a la final del WTA 125 de Bastad en Suecia en la modalidad de dobles, junto a la suiza Simona Waltert.

Será la primera final de la colombiana en la temporada 2026, tras vencer en la semifinal a la dupla integrada por Ya-Hsin Lee y Ye Qiuyu con parciales de 6-2 y 6-3.

La final de la antioqueña ante la dupla integrada por la inglesa Alicia Barnett y la francesa Elixane Lechemia se disputará desde las 8:30 a.m., hora de Colombia.

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Es la tercera final de un WTA 125, pero la primera en la modalidad de dobles, ya que antes había disputado las finales de Santa Cruz y Cancún en individual, siendo campeona en México en 2025.

Además, según datos suministrados por la Federación Colombiana de Tenis, será la séptima final de dobles en un torneo de WTA 125 con presencia de al menos una colombiana.