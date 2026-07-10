Los artistas de un “solo éxito”, ¿un fenómeno que está en peligro de extinción?

Para muchos Bonnie Tyler, fallecida esta semana a los 75 años, no era una artista de un solo éxito. Así muchos la conocieran únicamente por Total Eclipse of the Heart (Eclipse total del corazón), la cantante británica grabó 18 discos en su carrera y en la radio internacional sonaron otras canciones como It’s a Heartache y Holding Out for a Hero.
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Pero si nos vamos a la realidad local es un hecho que Tyler era conocida solo por una canción. Así pasa con muchos artistas y es un fenómeno llamado los One Hit Wonder, o en español: los artistas de un solo éxito.