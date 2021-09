“Nena espero mis cinco pescados y hable con papá porque ese partido estuvo muy duro”, ese fue el mensaje que Emanuel Otálvaro García le envió a su mamá Yolanda Jenith García confirmándole su título en el Campeonato Nacional disputado en Pereira.

El joven deportista de Rionegro, con tan solo once años, venció a sus rivales de 14 y 15 años, y se quedó con las cuatro medallas de oro en disputa en sub-15 (individual, dobles dobles mixto y equipo).

“Emanuel ama pescar y también tiene un acuario, pero esos pescados son muy caros, entonces antes del viaje me dijo, nena si gano me da mis cinco pescados, y vea me toca pagarle porque fue el mejor”, dice en medio de risas y con mucho orgullo Yolanda, quien le tiene una sorpresa adicional a su hijo menor.

Además porque tienen pendiente las celebraciones del cumpleaños y del título logrado en Eslovenia, ya que por tantos viajes la familia no ha podido compartir con el menor de la casa.

“Esa es la idea que estas dos semanas que va a estar en casa, aunque tiene que entrenar a doble jornada, podamos sacar el ratico para ponernos al día con las celebraciones, llevarlo a pescar y comprarle los pescados”, dice Yolanda Jenith.