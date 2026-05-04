Presunto ladrón murió electrocutado cuando intentaba meterse a la tienda D1 del Mall del Indio, en Medellín

Los trabajadores de una tienda D1, ubicada en el Mall del Indio, se disponían a iniciar su jornada laboral cuando se encontraron en la zona de las redes de energía el cuerpo sin vida de una persona, quien había quedado colgada tras sufrir una descarga eléctrica. Las primeras versiones darían cuenta de que el fallecido se quería meter a robar en este local.
El hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 8:30 de la mañana de este lunes, en este establecimiento ubicado en la vía Las Palmas, en el barrio San Diego, comuna 10 (La Candelaria). Sin embargo, se presume que los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada.