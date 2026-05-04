Presunto ladrón murió electrocutado cuando intentaba meterse a la tienda D1 del Mall del Indio, en Medellín

Los trabajadores de una tienda D1, ubicada en el Mall del Indio, se disponían a iniciar su jornada laboral cuando se encontraron en la zona de las redes de energía el cuerpo sin vida de una persona, quien había quedado colgada tras sufrir una descarga eléctrica. Las primeras versiones darían cuenta de que el fallecido se quería meter a robar en este local. El hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 8:30 de la mañana de este lunes, en este establecimiento ubicado en la vía Las Palmas, en el barrio San Diego, comuna 10 (La Candelaria). Sin embargo, se presume que los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada.

Según las primeras versiones, la víctima ingresó por una zona descubierta que daba a la zona de las redes de energía de este local y habría sufrido una descarga eléctrica cuando había entrado al mismo, quedando colgado de un cable. Entérese: Video | Dos capturados tras persecución policial en Medellín: habían robado en dos barrios el mismo día Los agentes del CTI de la Fiscalía, encargados de la investigación judicial, establecieron que el cuerpo llevaba varias horas de fallecido, debido a la condición de rigidez en el que lo encontraron, luego de que reportaran el caso.

Los investigadores judiciales solicitaron apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes ayudaron a recuperar el cadáver de la compleja zona en la que había quedado luego de sufrir la descarga eléctrica. Le puede interesar: Estos son los presuntos delincuentes baleados por un soldado en caso de hurto en el barrio Suramericana, Medellín El hurto no se habría materializado, teniendo en cuenta que la muerte se había presentado cuando esta persona apenas se pretendía meter al local comercial, ubicado en el suroriente de Medellín, cuando este se encontraba cerrado al público.

La víctima no fue identificada por los investigadores judiciales en el sitio, puesto que no le encontraron documentos. Su cadáver fue trasladado a Medicina Legal, en Medellín, para establecer su identidad. Este hecho se presenta en el panorama de la reducción de los casos de hurto a establecimiento comerciales en Medellín, ya que según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han presentado 340 denuncias, casi la mitad de los casos que iban hace un año, cuando se contabilizaron 681.

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