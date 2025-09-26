Pogacar, favorito a reinar en el Mundial de ciclismo en Kigali este domingo; Egan, la carta de Colombia

Una longitud épica y una extrema dificultad definen las carreteras de las colinas alrededor de Kigali, en Ruanda, escenario de un Mundial de ciclismo de ruta que, por sus características, tienen este fin de semana como favoritos de las carreras principales a Tadej Pogacar y Pauline Ferrand-Prevot.

Por Colombia, y por primera vez en un certamen de esta índole, estará presente Egan Bernal, campeón del Tour de Francia-2019, del Giro de Italia-2021 y quien viene de ganar fracción en la Vuelta a España.

Egan estará acompañado en la prueba de 267.5 kilómetros por Harold Tejada, Brandon Rivera, que también vienen de correr la ronda ibérica, y Walter Vargas, quien en este Mundial, en la prueba contrarreloj, fue 14°, un resultado que habría sido mejor sino hubiera sufrido una avería mecánica en la parte fin del trazado.

Entre tanto, el esloveno Pogacar y la francesa Ferrand-Prevot son los vigentes campeones del Tour de Francia, y sobre el papel deberían brillar a 1.500 metros de altitud y en las cortas, constantes y empinadas subidas de una carrera en línea de un día.

La edición masculina, el domingo, es particularmente larga, con 33 subidas, a lo largo de 15 vueltas al mismo circuito. El tramo más duro es la décima vuelta, más larga que las anteriores y que incluye un ascenso adoquinado.

La humillación de haber sido doblado sobre esas mismas carreteras hace una semana en la prueba de contrarreloj por Remco Evenepoel supone una motivación extra para Pogacar, pero también hace planear preguntas sobre su estado de forma.