Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia tras una dura caída que le afectó la clavícula

A 22 kilómetros del final de la etapa 15 del Tour de Francia, el corredor Jonas Vingegaard sufrió una caída que lo sacó de la competencia.

Aunque no se ha dado un parte médico, por las muestras de dolor del ciclista, tan pronto llegó la atención médica de su equipo, se teme por una lesión en la clavícula.

Jonas, quien estaba en la segunda casilla de la clasificación general y era uno de los favoritos para pelear por el título, se retira así de la competencia.

El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a Bike y al mexicano Isaac del Toro, quien pudo reanudar la marcha, mientras que Jonas no pudo seguir.

Vingegaard, vencedor del Tour en 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula. El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.

Jonas tiene también en su palmarés los títulos del Giro de Italia este año y la Vuelta a España en 2025.