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Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia tras una dura caída que le afectó la clavícula

A 22 kilómetros del final de la etapa 15 de la competencia, el corredor, que estaba en la segunda casilla del podio general, sufrió una dura caída.

  • El corredor Jonas Vingegaard, quien estaba en la segunda casilla de la clasificación general, sufrió una caída en la etapa 15 y se retiró de la competencia. FOTO TOMADA X@vismaleaseabike
    El corredor Jonas Vingegaard, quien estaba en la segunda casilla de la clasificación general, sufrió una caída en la etapa 15 y se retiró de la competencia. FOTO TOMADA X@vismaleaseabike
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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A 22 kilómetros del final de la etapa 15 del Tour de Francia, el corredor Jonas Vingegaard sufrió una caída que lo sacó de la competencia.

Aunque no se ha dado un parte médico, por las muestras de dolor del ciclista, tan pronto llegó la atención médica de su equipo, se teme por una lesión en la clavícula.

Jonas, quien estaba en la segunda casilla de la clasificación general y era uno de los favoritos para pelear por el título, se retira así de la competencia.

El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a Bike y al mexicano Isaac del Toro, quien pudo reanudar la marcha, mientras que Jonas no pudo seguir.

Vingegaard, vencedor del Tour en 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula. El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.

Jonas tiene también en su palmarés los títulos del Giro de Italia este año y la Vuelta a España en 2025.

El danés subió a la ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo, retorciéndose de dolor. Es la primera vez que el danés de 29 años abandonó prematuramente el Tour de Francia, que ganó en 2022 y 2023 y terminó en segunda posición en 2021, 2024 y 2025.

Vingegaard, vencedor de la última Vuelta y del último Giro, se encontraba a las 4:30 de Pogacar en la clasificación general antes de la llegada de esta primera etapa en los Alpes.

Vingegaard había contado en la salida de la etapa del domingo en Champagnole cómo lo despertaron a las dos de la madrugada para ser sometido a un control antidopaje inesperado, al igual que Tadej Pogacar, que fue sacado de la cama a las cinco de la mañana por la misma razón.

Este lunes el Tour tiene día de descanso.

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