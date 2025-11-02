Por la fuerza de Yamamoto y el jonrón de Will Smith, Los Dodgers ganaron la Serie Mundial 2025, ¿por qué hicieron historia?

La pequeña pelota de béisbol llegó al guante de la mano izquierda de Freddie Freeman, quien cubría la segunda base durante la última jugada del séptimo juego de la Serie Mundial 2025 y en el estadio Rogers Centre de Toronto, Canadá, ya con el techo cerrado y la calefacción encendida para amainar el frío de la medianoche, hubo una mezcla de emociones.
Por un lado, los aficionados de los Azulejos de Toronto, que buscaban su primer título desde 1993, quedaron sumidos en el silencio incómodo de la derrota; mientras que aquellos que apoyaban a los Dodgers de Los Ángeles gritaron por la emoción de saber que su equipo se convertía en el primer elenco que lograba ganar dos series mundiales de manera consecutiva desde que los Yankees de Nueva York lo hicieran en 1999 y el 2000.