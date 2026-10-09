Djokovic cayó en su debut en el Masters 1000 de Shanghái; ¿ya no puede encadenar torneos seguidos?

Tres días después de haber ganado en Pekín el título 102 de su carrera, el serbio Novak Djokovic (8º del mundo) perdió este viernes en su debut en el Masters 1000 de Shanghái contra el polaco Hubert Hurkacz.

El gigante polaco, campeón de este torneo en 2023 y cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones, se impuso al ganador de 24 títulos del Grand Slam por un claro 6-4 y 6-3, en apenas hora y media de partido.

Esta derrota supone un duro revés en las opciones de Djokovic para disputar del 15 al 22 de noviembre el Masters, el torneo que reunirá en Turín a los ocho mejores tenistas del año y que el serbio ya ha ganado en siete ocasiones.

Actualmente ocupa el noveno puesto en la “Race”, la clasificación que solo tiene en cuenta los resultados de 2026 y que determina los jugadores que disputan el Masters.

Tras el anuncio del nº 1 Jannik Sinner de que ya no competirá en 2026, debido a una lesión de rodilla, esa novena plaza de la “Race” es sinónimo de clasificación para el Masters, pero hay once jugadores en posición de adelantar a Djokovic según los resultados en Shanghái.

“Me gustaría jugarlo, pero solo planeo jugar en París (Masters 1000) por lo que ya veremos”, dijo Djokovic al hablar del calendario.

Este viernes, como ya le ocurrió en sus primeros partidos en Pekín, el serbio de 39 años pareció tener dificultades físicas.

Djokovic ha perdido la costumbre de encadenar torneos desde comienzos de la temporada 2025, cuando empezó a ser más selectivo con su calendario para darse las mejores opciones de conquistar un 25º título de Grand Slam, que sería un récord.

Combativo en el primer set, el exnúmero 1 mundial dejó escapar los últimos juegos del partido, después de haber cedido su servicio con 6-4 y 2-1 para Hurkacz.