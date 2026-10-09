Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Djokovic cayó en su debut en el Masters 1000 de Shanghái; ¿ya no puede encadenar torneos seguidos?

Novak Djokovic celebró en Pekín pero no pudo avanzar de la primera ronda en el Masters 1000 de Shanghái.

  • Novak Djokovic es noveno en el ranking ATP. FOTO: X DjokerNole
    Novak Djokovic es noveno en el ranking ATP. FOTO: X DjokerNole
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 46 minutos
bookmark

Tres días después de haber ganado en Pekín el título 102 de su carrera, el serbio Novak Djokovic (8º del mundo) perdió este viernes en su debut en el Masters 1000 de Shanghái contra el polaco Hubert Hurkacz.

El gigante polaco, campeón de este torneo en 2023 y cuyas últimas temporadas han estado marcadas por las lesiones, se impuso al ganador de 24 títulos del Grand Slam por un claro 6-4 y 6-3, en apenas hora y media de partido.

Esta derrota supone un duro revés en las opciones de Djokovic para disputar del 15 al 22 de noviembre el Masters, el torneo que reunirá en Turín a los ocho mejores tenistas del año y que el serbio ya ha ganado en siete ocasiones.

Actualmente ocupa el noveno puesto en la “Race”, la clasificación que solo tiene en cuenta los resultados de 2026 y que determina los jugadores que disputan el Masters.

Tras el anuncio del nº 1 Jannik Sinner de que ya no competirá en 2026, debido a una lesión de rodilla, esa novena plaza de la “Race” es sinónimo de clasificación para el Masters, pero hay once jugadores en posición de adelantar a Djokovic según los resultados en Shanghái.

“Me gustaría jugarlo, pero solo planeo jugar en París (Masters 1000) por lo que ya veremos”, dijo Djokovic al hablar del calendario.

Este viernes, como ya le ocurrió en sus primeros partidos en Pekín, el serbio de 39 años pareció tener dificultades físicas.

Djokovic ha perdido la costumbre de encadenar torneos desde comienzos de la temporada 2025, cuando empezó a ser más selectivo con su calendario para darse las mejores opciones de conquistar un 25º título de Grand Slam, que sería un récord.

Combativo en el primer set, el exnúmero 1 mundial dejó escapar los últimos juegos del partido, después de haber cedido su servicio con 6-4 y 2-1 para Hurkacz.

Otro paso de Zverev al N.1

“Es suficiente con perder tu servicio una vez en cada set para perder el partido y eso fue lo que pasó”, declaró Djokovic, que añadió que “es muy duro” enfrentarse en una primera ronda ante un jugador como Hurkacz.

Pese a la derrota, el serbio no se mostró muy negativo: “Tuve una gran semana en Pekín y ahora espero poder descansar un poco y prepararme para la temporada bajo techo”.

En su conquista del N.1 mundial, el alemán Alexander Zverev debutó con más problemas de los previstos ante el local Wu Yibing, invitado por la organización, al que derrotó por 6-4 y 7-6 (7/4).

“Ha jugado un tenis fantástico. Le pega muy fuerte a la pelota, así que el juego no depende mucho de ti, salvo con el saque. Serví bien, pero todo lo demás estaba en sus manos”, admitió Zverev, que en tercera ronda se medirá al francés Quentin Halys.

El argentino Francisco Cerúndolo (N.20) y el español Alejandro Davidovich (N.26) también avanzaron a tercera ronda, así como varios Top 10 como los estadounidenses Ben Shelton y Frances Tiafoe y el australiano Alex de Miñaur.

Precisamente, Tiafoe será el rival de Davidovich en la siguiente ronda.

Djokovic sabe que su deporte no da espera

Si algo caracterizó en las últimas dos décadas a Novak Djokovic fue su capacidad y preparación física, mental y deportiva para asumir los constantes retos que devenga el mundo ATP para sus principales figuras. Nole ha declarado que está bien emocionalmente, pero que hay algunos percances físicos que aún no se explica por qué le llegan.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

“Con todo el respeto que le debo a los otros deportes, pienso que no existe ningún deporte comparable al tenis. Si un día no te sientes bien, estás eliminado. No puedes sentarte en el banquillo y dejar que alguien entre para reemplazarte”, mencionó el serbio.

Destacó lo complicado que es y mucho más lo cruel para alguien de su edad. Si bien fue campeón del China Open hace 3 días, su cuepro ya no responde como antes, cuando podía jugar varios torneos en cuestión de días, responder bien en todos y conseguir las victorias en los mismos.

“También es un deporte bastante cruel porque todo funciona por eliminación directa. Si pierdes en la primera ronda porque un día dormiste mal, tuviste una intoxicación alimentaria o cualquier otra cosa, pierdes y estás eliminado. Pero también es eso lo que hace que nuestro deporte sea tan exigente y tan especial”, culminó Djokovic.

Lea también: Video | ¿Pasó la prueba? Camila Osorio puso a bailar a Aryna Sabalenka al ritmo de “Agua” de Maluma y Shakira

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Novak Djokovic quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái?
Novak Djokovic quedó eliminado tras perder contra el polaco Hubert Hurkacz por 6-4 y 6-3 en su debut en el Masters 1000 de Shanghái. El encuentro duró aproximadamente una hora y media. El serbio mostró dificultades físicas y reconoció que perder el servicio una vez en cada set fue determinante para el resultado.
¿Cómo afecta la derrota en Shanghái las posibilidades de Djokovic de jugar el ATP Finals 2026?
La eliminación complica las opciones de Djokovic de clasificarse para el ATP Finals 2026, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada en Turín, del 15 al 22 de noviembre. El serbio ocupaba el noveno puesto en la clasificación Race, que contabiliza los resultados de 2026. Aunque la retirada anunciada de Jannik Sinner le favorecía, otros once jugadores podían superarlo en Shanghái, según la noticia.
¿Qué necesita Novak Djokovic para clasificarse al ATP Finals de Turín 2026?
Djokovic necesita conservar una posición que le permita entrar entre los clasificados al ATP Finals, en función de los resultados de sus rivales directos en la Race. El serbio señaló que, por ahora, solo planea disputar el Masters 1000 de París antes de que termine la temporada. La noticia no especifica cuántos puntos necesita sumar ni qué combinaciones exactas de resultados asegurarían su clasificación.

Temas recomendados

Tenis
ATP
Masters 1000
Tenistas
Grand Slam
China
Novak Djokovic
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form