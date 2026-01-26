x

“Aprende rápido”: Diego Pescador se postula como el “heredero” de Nairo en el Movistar, ¿llegará a la cúspide?

El ciclista cuyabro firmó contrato con el Movistar en 2025. La semana pasada consiguió su primer podio en Europa. Nairo lo ha arropado.

  • El ciclista colombiano Diego Pescador es uno de los jóvenes con mayor proyección que tiene el equipo Movistar de España. Tiene 21 años . Foto: tomada del x de @MovistarTeam
Brandon Martínez González
Deportes

hace 6 horas
Carga con una “herencia” que pesa. Es colombiano, escalador: “un escarabajo”, la esperanza del recambio generacional en un país que, en las primeras década del 2000 se dedicó a exportar ciclista de altísimo rendimiento, protagonistas en las grandes carreras.

Diego Pescador tiene 21 años, es delgado, pero tiene piernas fuertes y, sobre todo, posee una mentalidad fuerte que le permite resistir el sufrimiento del ciclismo. Es de Quimbaya, Quindío y desde 2025 corre en el Movistar Team español. El equipo de Usebio Anzué lo fichó después de destacarse en el pelotón nacional, en un momento donde los pedalistas colombianos estaban “en decadencia”.

Después del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia del 2021 –antes del accidente que amainó un rendimiento que lo ponía cara a cara con Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, los ciclistas colombianos no han logrado en masa el protagonismo que Rigoberto Urán, Nairo Quintana y el pedalismo de Zipaquirá tuvieron entre 2010 y 2020.

Solo se salva la presentación de Daniel Felipe Martínez en el Giro de Italia del 2024: fue subcampeón detrás de un Pogacar intratable que le sacó casi 10 minutos en la clasificación general. Desde hace un tiempo se habla de la falta de que el pedalismo criollo no ha tenido un buen recambio generacional, que nadie se postulaba para llegar al nivel de los ídolos que ya brillaron.

¿Diego Pescador es la “nueva joya” del ciclismo colombiano?

Parecía que el ciclismo colombiano no tendría un buen recambio generacional en el pelotón internacional. A pesar de que en los últimos años salieron pedalistas como Germán Darío Gómez y Kevin Castillo, que se destacaron en el plano nacional, hacia equipos internacionales.

Rigoberto Urán y varios pedalistas argumentaron que se debía a que el ciclismo había cambiado mucho y Colombia se había quedado en las viejas formas. Ahora, los pedalistas en Europa se preparan con ciencia pura: la comida, las bicicletas, la tecnología, los métodos de entrenamiento, todo como si fueran profesionales desde que están en formación.

Por eso a los criollos les costaba. Sin embargo Diego Pescador llegó joven al Movistar y se postula como uno de los pedalistas que, en pocos años, podría tener protagonismo con la escuadra telefónica. El equipo español lo fichó después de ser el mejor joven de la Vuelta a Colombia del 2023 y el Clásico RCN del 2024. Además, resultó séptimo en la general del Tour de L’Avenir, el Tour de Francia para jóvenes.

Este es su segundo año en Europa. El viernes pasado consiguió su primer podio en ese continente. Terminó segundo en la Clásica Camp Morverde, por detrás de Christian Scaronio, del Astana y por delante de Antonio Tiberti, del Bahrain-Victorius. “Es un buen escalador. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, que eso es el proceso de todo”, aseguró Nairo Quintana sobre el corredor.

Pescador, nacido en Quimbaya, Quindío, donde empezó a montar en bici por compartir con su padre, un pedalista aficionado, hará parte del equipo principal del Movistar en 2026. Aunque aún está “verde”, como dijo Nairo, porque aún se está acostumbrando al nivel de europeo donde todo está más avanzado, tiene una ventaja “aprende muy rápido, incluso sin preguntar, solo viendo”, como aseguró el pedalista boyacense.

Con su buen rendimiento, Pescador se proyecta como uno de los candidatos a estar con el equipo español en alguna de las grandes para este año. ¿Soportará el peso “invisible” que carga encima por ser representante de la herencia de los escaladores colombianos?

