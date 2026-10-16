Así será el Clásico RCN 2026: 1.272 kilómetros y 170 ciclistas tras el terremoto que frenó la Vuelta

El Clásico RCN Sistecrédito, que comienza este sábado con una etapa de 182.9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, adquirió este año un valor especial, luego de que la Vuelta a Colombia se tuviera que suspender tras la quinta fracción por causa de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Será un termómetro entre las principales figuras del pelotón nacional, que quieren cerrar la temporada demostrando quién es el mejor. Entre ellos está Diego Camargo, integrante del Team Medellín-EPM, vigente campeón del Clásico y declarado ganador de la Vuelta. “Venimos con la ilusión de repetir el título en una prueba que me gusta mucho; el equipo está fuerte, con buena preparación; es la última cita del año y todos quieren ganar”, dijo Camargo.

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Este boyacense asumió la camiseta de líder en la quinta etapa tras ganar la jornada de montaña disputada entre Ibagué y el Mirador de Jericó (Antioquia). La prueba finalizó de manera anticipada en esa fracción, pues la Federación Colombiana de Ciclismo dio por terminada la Vuelta para facilitar el tránsito de ayuda humanitaria y evitar complicaciones en las vías tras el sismo registrado en el país.

Javier Jamaica (Nu Colombia) y Édgar Andrés Pinzón (Sistecrédito), quienes completaron el podio, quedaron con una sensación agridulce porque la batalla no fue completa y muchas cosas pudieron pasar.