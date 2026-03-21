Diana Peñuela y Cristian Vélez ganaron más preseas para Colombia en el Panamericano de ciclismo en Córdoba

Colombia conquistó este sábado dos nuevas medallas en el Campeonato Panamericano de ruta que se celebra en Córdoba gracias al metal de bronce de Diana Peñuela, en élite femenino, y Cristian Vélez, plata en sub-23 masculino.

Cuando cruzó la meta, Peñuela dio señales de impotencia. Minutos después, en la tarima de premiación, sonrió con franqueza ante los aplausos del público. Tiene 39 años de edad y aún no calma su ambición triunfal, pero el metal de bronce que logró, en un exigente circuito, con lluvia de por medio, también es un mérito grande en una carrera en la que se mantiene entre las mejores corredoras de América.

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La caldense fue una de las grandes protagonistas este sábado de la prueba de ruta élite del Campeonato Panamericano de ciclismo que llegará a su final en el departamento de Córdoba este domingo.

En Cereté, y tras un recorrido de 120.6 kilómetros, Peñuela, entre el asfixiante calor y luego la intensa lluvia, dio batalla hasta los metros finales, en los que se impuso, al sprint, la chilena Catalina Soto, tras un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 20 segundos. La escoltaron la argentina Julieta Benedetti y Peñuela, que venía de ser campeona nacional de contrarreloj y de ganar la Clásica de Rionegro.