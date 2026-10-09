La Moto2 llegó a Indonesia: David Alonso se clasificó a Q2 en una accidenta prueba libre

En el circuito de Mandalika en Indonesia, David Alonso se hizo presente para realizar los primeros giros del fin de semana en este territorio por la decimoséptima fecha del Mundial de Moto2, en el cual se ubica cuarto con 166 puntos obtenidos. Tras conseguir el quinto puesto en el pasado GP de Japón en Motegi, el piloto colombo-español llegó a Indonesia con mucha tranquilidad en cuanto al funcionamiento de su moto Kalex.
La estrella del AsparTeam se vio opacada, como todos los pilotos de la Moto2, en los entrenamientos libres por las dos banderas rojas y los problemas técnicos en los carteles oficiales de la competición. La primera pausa del día se dio después de que el líder del Mundial, Manuel “Manugas” González, perdiera el visor de su casco, el cual terminó en pista y debió ser retirado para evitar accidentes. Esta breve pausa solo tardó un minuto, sin embargo, la siguiente haría adormecer a todo el circuito.