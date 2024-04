Recalcan en la publicación que este es el segundo mayor debut de Warner Bros. y MonsterVerse de Legendary, después de Godzilla de 2014 —que logró 93 millones para su estreno—, pero picó en punta por delante de Kong: Skull Island de 2017 con 61 millones, Godzilla: King of the Monsters de 2019 con 47,7 millones y Godzilla vs. Kong de 2021 con 31 millones en HBO Max.

En cuanto a la taquilla internacional, el país que más entusiasmo presentó con la película fue China con 44 millones de dólares en taquilla, seguido de México con 12 millones.

Y el día del estreno en Estados Unidos, el 29 de marzo, fue el que más generó ganancias para la cinta porque fue el día del fin de semana que más gente fue a verla.