Conozca más sobre Alfredo Arias, técnico del DIM, quien abrió su corazón y habló sobre sus anhelos con el Poderoso

“Complicada. Yo el fútbol nunca lo vi como un trabajo. Recién vine a saber que era un laburo cuando me retiré. Ahí conocí la realidad de la vida que tienen la mayoría de seres humanos. Se rompió la burbuja del fútbol y supe lo que era pagar la luz, el agua, el colegio de mi hija, saber que si no alcanza hay que pedir prestado y pagar intereses”.

“Como dije, para mí era un sueño ser futbolista y lo conseguí con mucho esfuerzo y pasión. El camino fue como el de todos los niños en mi país: jugué el baby fútbol hasta los 11 años. Después fui a las formativas de Nacional, jugué un partido en Primera a los 18 años y me cedieron a Montevideo Wanders. Después tuve la suerte de hacer unos goles, ir a la Selección, jugar en Chile y México. Luego me lesioné la rodilla y tuve que retirarme”.

“Todo empezó cuando era muy chico. El primer regalo que me hicieron mis padres fue una pelota porque, aunque yo nací en Montevideo, desde que tenía un mes ellos se mudaron para Sangrilá, un balneario que queda a 15 minutos de la capital, al que la gente va mucho a veranear, pero en el que no viven casi personas. Entonces, como tenía pocos amigos, me dieron un balón y desde ahí, como todo niño en Uruguay, empecé a desear ser futbolista profesional. Es más, recuerdo que el primer dibujo que hice consciente fue un arco, el balón en la red y a mí con la camiseta número 9”.

¿Y cómo enfrentó esa situación complicada?

“Puse un negocio de comida, un poco inspirado en mis padres que siempre tuvieron lo que aquí llaman tiendas y me dijeron que a Sangrilá siempre iba mucha gente a veranear. Ellos me impulsaron a montar lo que primero fue una parrilla (asadero de carne). Después le agregamos una pizzería y al final un karaoke. En ese momento volví al barrio que me vio crecer, ser futbolista profesional y después estar detrás de un mostrador atendiendo a la gente”.

¿Y Cómo se sentía en ese rol?

“Debo confesar que al principio me daba pena y lo hice porque tenía la necesidad económica y no tenía otro medio de vida; aunque había estudiado unos semestres de ciencias económicas en la universidad. Nada de eso me preparó para lo que vino de un día para otro: un divorcio, responder por mi hija por medio de algo que no sabía hacer porque en ese momento no sabía ni freír un huevo. Sin embargo, la gente me ayudó, creyó en mí, iba al negocio de Alfredito y eso me ayudó a crecer como persona, como padre. Así pasé 22 años de mi vida”.

¿Dejar el fútbol fue traumático?

“Sí. A mí me costó muchísimo. Cada día cuando me levantaba pensaba en lo que hacía poco tiempo atrás. No estaba preparado. De hecho, por eso siempre he dicho que la preparación para el retiro, aún si hiciste mucho dinero, debe empezar desde antes, que desde los 27 años los sindicatos de futbolistas ofrezcan cursos de oficios o profesiones para que se pueda seguir ligado al deporte, y si no, los deportistas tengan conocimiento en mecánica de autos, electricidad, cualquier cosa. Si yo hubiese tenido esa oportunidad habría sentido menos inseguridad y miedo. Pero bueno, tuve la fortuna de que el negocio funcionó”.

¿Qué tanto del Alfredo negociante queda hoy en su faceta como entrenador?

“Justo hace unos días hablaba con Pacho Nájera y le dije que si yo me hubiese vuelto técnico inmediatamente después de mi retiro, habría fracasado. No estaba preparado porque si en ese momento hubiese perdido dos o tres partidos me hubiera dado miedo que me despidieran. También le conté que yo notaba que esos 22 años me sirvieron para aprender a gestionar los egos de los jugadores, a saber tratar con los dirigentes, la prensa. Tener un negocio me enseñó a servirle a la gente para que volviera y también ahora sé que si no sigo en el fútbol puedo sobrevivir con otra cosa: volver a hacer pizza, poner un negocio, hacer un karaoke, porque aparte yo siempre dije que no quería ser entrenador”.