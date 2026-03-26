Fin de una era en el olimpismo: La nueva regla del COI que excluye a deportistas trans e intersexuales

Casi 30 años después de haber renunciado a los test genéticos de feminidad, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves que los retomará a partir de los Juegos Olímpicos 2028, lo cual excluye del deporte femenino a deportistas transgénero y a una gran parte de las intersexuales.
La admisión en las competiciones olímpicas femeninas “está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino”, no portadoras del gen SRY, explicó el COI en un comunicado, tras una reunión de su comisión ejecutiva.
La instancia da así la espalda a las reglas dictadas en 2021, que permitían a cada federación fijar su política, y el COI excluye a la vez a deportistas transgénero y a una gran parte de las intersexuales, portadoras de forma natural de variaciones genéticas y consideradas como niñas desde su nacimiento.
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Podrán librarse de esta nueva medida aquellas que puedan demostrar su “insensibilidad total a los andrógenos”, es decir, la incapacidad de sus cuerpos de utilizar testosterona, una prueba que necesita investigaciones complejas y costosas.
Esta nueva política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año a la cabeza del COI, se aplicará a partir de los Juegos 2028 de Los Angeles y “no es retroactiva”.
De esta forma no peligra el oro olímpico obtenido en los Juegos de París por la boxeadora argelina Imane Khelif, que reconoció ella misma ser portadora del gen SRY, si bien nació como niña y siempre ha sido presentada como mujer por el COI, al ser atacada por su feminidad.