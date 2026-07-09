Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia venció a Venezuela y se clasificó a la fase final de las Américas para el Mundial de baloncesto Catar 2027

Liderados por Braian Angola, Hansel Atencia y Romario Roque, los cafeteros vencieron 102-86 a los venezolanos.

  • El internacional Braian Angola lideró la ofensiva de Colombia para la victoria 102-86 ante Venezuela en la clasificación a la fase final de las Américas para el Mundial de Catar 2027. FOTO CORTESÍA DPB
    El internacional Braian Angola lideró la ofensiva de Colombia para la victoria 102-86 ante Venezuela en la clasificación a la fase final de las Américas para el Mundial de Catar 2027. FOTO CORTESÍA DPB
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
bookmark

La Selección Colombia de baloncesto venció 102-86 a Venezuela y se clasificó a la final de la zona de América en busca del cupo al Mundial de Catar 2027.

Liderados por Braian Angola, Hansel Atencia y Romario Roque, los cafeteros lograron remontar el marcador que en los primeros sets estaba adverso y ganaron para quedar segundos en el Grupo C y de esta manera avanzar a la fase final del clasificatorio al Mundial.

Atencia con 22 puntos, Angola con 21 y Roque con 20 iniciaron la remontada, que también contó con la buena actuación de Jaime Echenique con 16 puntos y Juan Diego Tello con 15.

Colombia perdió el primer set 21-25, y ganó los siguientes con parciales de 27-24, 32-20 y 22-17 para quedarse con la victoria 102-86 y de esta manera convertirse en uno de los doce equipos que avanzaron a la ventana final de las Américas.

Es la segunda clasificación consecutiva a la siguiente fase por parte de los colombianos, ya que en los clasificatorios para la Copa del Mundo de 2023 culminaron en la sexta casilla del Grupo F con registro de 3 victorias y 9 derrotas.

Los 12 equipos clasificados son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay.

Ahora, las 12 selecciones serán divididas en dos grupos, que quedaron conformados de la siguiente manera. En el E están Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y República Dominicana; mientras que en el F están Argentina, Bahamas, Canadá, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.

La Segunda Ronda se disputará en tres ventanas, distribuidas así: en agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027. Las tres mejores selecciones de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto de ambos grupos, obtendrán su clasificación a la Copa del Mundo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Hay que recordar que, por América, se clasificarán siete selecciones, mientras que Europa tendrá 12; Asia y Oceanía aportarán 7 y África tendrá 5. La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 se celebrará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 en Catar.

Temas recomendados

Deportes
Baloncesto
Federación Internacional de Baloncesto (Fiba)
Cali
Jaime Echenique
Juan Diego Tello Palacios
Braian Angola
Hansel Atencia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos