Atletas del relevo de Colombia lograron importante triunfo, con tan solo siete centésimas de diferencia con Ecuador

El atletismo le dio un gran impulso a Colombia en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. La delegación obtuvo la medalla de oro en el relevo 4×400 metros mixto, en una definición vibrante frente a Ecuador que se resolvió por apenas siete centésimas. A este resultado se sumó la medalla de plata de Ashly Hinestroza en lanzamiento de martillo, según señaló la Federación. En las competencias disputadas en el Estadio Rommel Fernández y el Centro de Alto Rendimiento, el equipo del relevo mixto —conformado por José Valencia Rendón, Laura Alcalá Martínez, Michel Gómez y Sergio Rojas Escudero— se quedó con el título tras registrar un tiempo de 3:26.75. Ecuador detuvo el cronómetro en 3:26.82, mientras que Venezuela completó el podio con 3:30.34.

En el lanzamiento de martillo, Hinestroza fue segunda con una marca de 61.90 metros, a solo 11 centímetros del oro, que fue para la brasileña Alves da Fonseca (62.01). Tres de los integrantes del relevo siguen su participación en pruebas individuales: José Valencia y Sergio Rojas competirán en las semifinales de los 400 metros masculinos, mientras que Laura Alcalá lo hará en los 400 metros femeninos. Por su parte, en el levantamiento de pesas, Kevin Andrés Campaz se colgó la medalla de oro en los 71 kg, liderando una actuación que también incluyó la plata de Luz Adriana Solís y dos bronces de Juan Pablo Ramírez y Laura Rivas. En taekwondo, María Antonia Gómez fue protagonista al alcanzar la final de los 63 kilogramos y quedarse con la medalla de plata, lo que representó la primera presea del país en este deporte en las justas de Panamá 2026. “Es una felicidad muy grande este logro; ojalá hubiera alcanzado ese oro, pero aun así me siento muy contenta y muy agradecida con los maestros de la Selección Colombia que me dieron esta oportunidad, con mis maestros de la Selección Antioquia que me han entrenado muy duro”, dijo María Antonia, quien agregó que se sintió muy nerviosa porque por primera vez compite en un torneo internacional importante. Se notaba enérgica y muy feliz, pues, como dijo, “disfruté mucho las peleas y hay que seguir adelante”.