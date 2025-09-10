x

Oficial: la Vuelta a España cambia el recorrido de la contrarreloj individual por temor a nuevas protestas

La organización emitió un comunicado confirmando la modificación a una etapa que es decisiva para la clasificación general.

  • Las protestas en contra de la presencia del Israel Premier Tech en la Vuelta han distorsionado el desarrollo de varias etapas de la carrera ciclística. Foto: Getty Images
    Las protestas en contra de la presencia del Israel Premier Tech en la Vuelta han distorsionado el desarrollo de varias etapas de la carrera ciclística. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

10 de septiembre de 2025
bookmark

La Vuelta a España ha cambiado el recorrido de la etapa 18 que es una contrarreloj individual que se llevará a cabo en Valladolid, así lo han confirmado los organizadores a través de un comunicado.

“Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid (...) ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”, informó la organización a través de sus redes oficiales.

Lea también: Este es el dueño del Israel Premier Tech, el equipo que ha desatado protestas en la Vuelta a España

Inicialmente la etapa estaba prevista para que se hiciera en un recorrido de 27 kilómetros en un terreno completamente llano que favorece a los especialistas en combatir el cronómetro.

Sin embargo, esta medida se toma teniendo en cuenta las manifestaciones pro Palestina que ya en varias ocasiones han obligado a la organización a cambiar el punto de llegada como ocurrió en la etapa 11 donde a 3 kilómetros de la línea de meta se decidió tomar tiempos y no declarar ganador y en la etapa 16 donde el final de la etapa se adelantó 8 kilómetros a lo trazado originalmente y en donde el ganador fue el colombiano Egan Bernal.

Esta etapa es una de las más decisivas para la clasificación general, pues sí o sí deberá haber diferencias entre los corredores, donde algunos se acercarán y subirán posiciones o por el contrario, se alejarán de toda aspiración sobre la carrera.

Para la etapa 18 quien llega con la camiseta roja es Jonas Vingegaard, que aún posee 50 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida. El británico Tom Pidcock está a 2 minutos y 28 segundos del líder y busca seguir en el podio de La Vuelta.

El mejor colombiano en la carrera es Harold Tejada del XDS Astana Team, quien está en el puesto 12 a 5 minutos y 20 segundos de meterse en el top 10 de la clasificación general.

La contrarreloj individual es quizás una de las últimas oportunidades para sacar diferencias en la clasificación general, pues con las etapas 19 y 21 llanas, la última oportunidad sería en la número 20, donde la montaña vuelve a estar presente en un recorrido de 165,6 kilómetros entre Robledo de Chaverra y Puerto de Navacerrada, una jornada en donde los corredores encontrarán dos puertos de tercera categoría, uno de segunda, uno de primera y un final en alto en un puerto de categoría especial.

Sigan leyendo: “Pedí que me durmieran, el dolor era insoportable”: Egan narró el “infierno” de su accidente en 2022 tras lograr el Trébol en las Grandes

