En medio de la responsabilidad que empieza a recaer sobre él fruto de sus constantes buenos resultados, Sergio Andrés Higuita prefiere vivir el día a día con calma, siempre con el propósito de disfrutar, como lo entendió de uno de sus amigos y excompañero en el EF Education, Rigoberto Urán.

Para Higuita, meterse presión puede ser sinónimo de angustia y fracaso, como confiesa vivió en 2020.

El antioqueño sorprende con su rápida adaptabilidad en los equipos que llega, sobre todo en el Bora-hansgrohe de Alemania, escuadra a la que ya le dio esta temporada los títulos del campeonato nacional de ruta y de la Vuelta a Cataluña. Además logró triunfo de etapa en Vuelta al Algarve y Tour de Romandía.

En charla con EL COLOMBIANO, el deportista que creció en el barrio Castilla de Medellín, manifiesta que trabaja con disciplina para dejar más huella en el deporte.

Su principal reto de la temporada será la Vuelta a España (19 de agosto al 11 septiembre). Ratifica que, a sus 24 años, y tras la experiencia acumulada, está listo para luchar por el título de una gran carrera.

¿Con lo que viene haciendo este año se reafirma en la idea de que puede luchar de ahora en adelante por el título de una prueba de tres semanas?

“Claro que sí, da confianza lo que he realizado en la primer parte de la temporada. Obviamente una prueba grande se corre de manera distinta pero estoy motivado con el equipo que cuento. Entre los compañeros se siente el optimismo y mucho más al ganar el Giro con el australiano Jai Hindley. Él ratificó que sí podemos lograr cosas grandes. El equipo viene haciendo una campaña sobresaliente”.

Eso da cuenta que no se equivocó en cambiar de equipo más allá de que ya gozaba de respeto y liderazgo en el EF...

“Fue una decisión acertada. Se analizó mucho el paso a seguir luego de estudiar cada una de las otras opciones y más cuando me enteré que Hindley y Aleksandr Vlásov iban a ser mis compañeros, son demasiado fuertes. No solo la responsabilidad recae en mí sino que tenemos muchas cartas para jugarnos en las carreras”.

Y se ve que hay trabajo en equipo, como sucedió con Hindley cuando lo arropó a usted para que ganara en Cataluña...

“Total, es una escuadra en la que todos tiramos para el mismo lado. Se trabaja para quien esté más fuerte. Obviamente si en la Vuelta llegó a flaquear le colaboraré al que esté mejor, pues el objetivo es grupal y no individual”.

¿Por qué los corredores jóvenes como usted dominan el ciclismo de ahora ante los veteranos cuando en el pasado se decía que entre más edad se era mejor pedalista?

“El ciclismo ha cambiado demasiado, sobre todo los métodos de entrenamiento. Todo es más medido, antes ibas a una carrera a coger ritmo, ahora no necesitas ni correr. Si te entrenas bien adquieres un rendimiento alto de cara a las competencias. ¿Quién sabe cuánto tiempo duremos ahora en el ciclismo?”.

¿Quiere decir que las carreras deportivas de ustedes se puede terminar siendo aún jóvenes?

“Así es, los jóvenes estamos yendo de una forma apresurada. Mira lo que pasó con Alberto Contador –se retiró a los 34 años–. Corrió demasiado estando joven y también se fue rápido. La exigencia de ahora es muy alta, el nivel medio ha subido mucho, y como hay un gran rendimiento ganar se vuelve más complicado”.

¿Cuál es su secreto para adaptarse y sobresalir pronto en cada elenco al que llega?

“La disciplina que he tenido durante mis años de carrera. Me responsabilizo mucho con los objetivos que me ponen. También hay que tener carisma, educación y saber qué es lo que se quiere hacer. Además, aprovechar y disfrutar lo que se hace”.

¿Cómo reforzar la mente y mantenerse firme en un deporte en el cada vez la presión es alta y varias estrellas terminan dando un paso al costado? De hecho, a los 31 años, Tom Dumoulin dirá adiós al final de esta temporada...

“Hay que saber hasta qué límite llega el cuerpo. Hay muchos corredores jóvenes que nos exigimos demasiado y enfocamos fuertemente en algo. De todo ello le he aprendido a Rigoberto. Es un corredor que ha tenido grandes logros, se pone metas, y pese a las adversidades que ha atravesado, disfruta todo a cada segundo, escucha su cuerpo, sus sensaciones, disfruta el proceso más allá de los resultados. Los ciclistas de ahora, como el mismo Dumoulin lo decía, tienen que hacer un sacrificio inhumano, entonces entran en una pelea sicológica grande y eso luego acarrea problemas”.

¿Ha vivido cosas similares?

“Sí, en el 2020. Inicié el año muy bien, ganando en Nacionales, Tour Colombia y siendo tercero en la París-Niza. Luego, para el Tour de Francia, me presioné demasiado y viví un infierno prácticamente tres meses. Me sobreentrené, llevé las dietas a un extremo y al final no conseguí buenos resultados. Entonces, como el nivel de ahora es tan alto, muchos de los corredores entran en un estado de presión buscando ganar y al final terminan reventándose”.

¿Qué aprendió de esa experiencia?

“En serio que fueron meses frustrantes. Ahora trato de disfrutar a tope cada vivencia. Siempre tengo presente la disciplina, pero ruedo más seguro y tranquilo. Si se vive al extremo esto puede ocasionar que te bajes definitivamente de la bicicleta, se deben equilibrar las cosas”.