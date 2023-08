¿Qué tal el recorrido, has recordado años atrás cuando no corrías en Europa y te venías de Medellín en cicla?

Rigo, te queda un año en el EF Education, ¿después de cumplirlo sigues en Europa o te vienes a correr a Colombia?

“No tengo ni idea guevón, esperemos a que llegue el momento y ahí miramos qué vamos a hacer. A nivel internacional me queda otro Tour y los Olímpicos, ya después pensamos qué hacer”.

¿Le gustaría volver a correr en Colombia?

“Es una pregunta que me hago y me hacen mucho. Es algo que no se descarta. Son decisiones que se toman en familia. Ya a estas alturas uno no decide nada solo, hay que consultar con mi señora y mis hijos. También esto debe estar acompañado de las ganas de seguir compitiendo”.

Semanas atrás Juan Pablo Montoya dio su ranquin en el que ubicó a los mejores deportistas en la historia de Colombia, allí escogió a Egan Bernal por ganar el Tour y el Giro, Mariana Pajón, triple medallista olímpica, y a él mismo por su gran palmarés en la F-1 ¿qué opinas de su elección?

“Puede ser... Es que es muy difícil uno dar un ranquin, porque digamos en el fútbol está James Rodríguez y Falcao. Años atrás lo que hizo El Pibe Valderrama, El Tino. Obviamente, en el BMX Mariana Pajón es una campeona. En el ciclismo, Nairo Quintana y Egan Bernal, que han ganado un montón de carreras. Lucho Herrera y Santiago Botero cuando ganó el Mundial. En salto está Katherine Ibargüen. En lo personal, dar un ranquin es discriminar, hay muchos deportistas. Juan Pablo es un piloto que ha sido el único colombiano en la Fórmula 1 y ganando cosas importantes, por eso está bien que se incluya”.

Pero, si le tocara dar un top-3 de ciclistas colombianos en la historia de Colombia, ¿cuál sería?

“¿En la historia? Para mí el corredor más importante se llama Egan Bernal, porque ganó el Tour de Francia que es la competencia más importante. Nairo Quintana es otro de los destacados porque tiene un montón de carreras ganadas en las Grandes Vueltas y Lucho Herrera es otro que ha significado mucho para el país”.

Y, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con Nairo y Supermán López?

“Bueno, digamos que uno desconoce realmente lo que ha pasado, lo cierto es que son ciclistas que hacen mucha falta en Europa y ojalá puedan solucionar sus líos para que vuelvan a correr”.

¿Qué significa volver a la tierra donde se crió y dio sus primeros pedalazos al lado de su padre?

“Significa mucha felicidad, nostalgia. Urrao me ha dado muchas cosas lindas, mucha felicidad, pero también muchas tristezas. La muerte de mi papá ha sido uno de las cosas que uno más recuerda y la violencia que hubo, los momentos complicados, pero es la tierra en la que a mí todo el mundo me ayudaba. Volver es muy lindo”.