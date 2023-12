“No soy el niño que decía voy a ganar esto y aquello, no. Pienso ahora en disfrutar, creo que puedo aportar mucho todavía, amo este deporte. No quiero que un sueño se convierta en una pesadilla o una obligación. En el momento que me levante y sienta que ya no puedo dar lo mismo que antes, tomaré la decisión de retirarme. Sé que queda menos que más”, agregó el pedalista que ha construido una carrera ejemplar.

Tres corredores salen del Team Medellín

Aldemar Reyes, bicampeón del Clásico RCN los últimos dos años; su hermano Yeison, así como Danny Osorio, no seguirán la próxima temporada en el Team Medellín. Así lo confirmó este jueves su director general, José Julián Velásquez.

Aldemar representará al Team Banco Guayaquil, de Ecuador; Yeison defenderá al Team Sistecrédito; mientras que Osorio aún busca equipo.

Frente a nuevos refuerzos y el calendario de competencia del próximo año, Velásquez señaló que en los próximos días espera reunirse con los responsables de la nueva Alcaldía de Medellín para resolver diferentes temas.