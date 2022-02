Nairo Quintana (32 años) confesó que cuando observó sus primeras canas tuvo un bajón anímico. Con su tímida sonrisa agregó que sus seres queridos le expresaron que no se preocupara, pues esto no era sinónimo “de vejez, sino de experiencia”.

“He llegado a una época buena, con salud, y hay que aprovechar. En lo emocional me siento bien, y cuando estás feliz las cosas tienen que salir de la mejor manera”, indicó este miércoles Nairo en conferencia de prensa, previo a su debut de temporada este jueves en el Tour de la Provence, carrera francesa en la cual se impuso en 2020 y en la que su compatriota Iván Ramiro Sosa (Movistar) defenderá el título.

“Comienzo esta carrera con optimismo, recuperándome del contagio de covid que tuve hace tres semanas. Voy paso a paso, pero con la misma ilusión de cuando tenía 20 años, ya se tiene cancha en el pelotón”, dijo el escarabajo, que inicia su undécima campaña en el pedalismo europeo. Un nuevo podio en el Tour galo, como afirmó, es su principal meta en 2022.

El boyacense, campeón del Giro de Italia-2014, de la Vuelta a España-2016 y tres veces podio en el Tour de Francia, tiene contrato hasta este año con el Arkéa.

“Soy un corredor que da el máximo desde que llega a un equipo, no me preocupa que se acabe el contrato con este elenco, al contrario, esto me permite hacer las cosas bien, buscar triunfos porque de esto también depende mi futuro”.

Sin presión

En los últimos años, luego de su cambio de escuadra y tras las lesiones sufridas, a Quintana se le ha dificultado luchar por los puestos de honor en las principales competencias.

“En este equipo finalmente jugamos en torno a los intereses que estén según la situación. Mi deseo es luchar por la clasificación general en una grande, estar lo más cerca posible del podio. A medida que vaya rodando la temporada nos iremos dando cuenta en qué lugar estamos y cuál es la mejor opción que le interesa al conjunto”.

Frente al panorama de los ciclistas colombianos, y ante la ausencia de Egan Bernal tras el accidente que sufrió recientemente, Nairo manifestó que es incierto saber qué pueden lograr los representantes nacionales; no obstante, cree que hay opciones de figurar.

“Lamento el percance de Egan y le deseo una pronta recuperación, creo que esta campaña será particular porque muchos de nuestros colegas cambiaron de equipo y tenemos que ver si el nuevo paso que dieron resulta positivo o negativo. Contamos con Higuita (Bora), que tiene ilusión de hacer buenas clasificaciones generales en carreras de tres semanas, lo mismo que Chaves (EF), y otros jóvenes que seguramente intentarán aspirar a cosas buenas”.

En el Tour de la Provence, Nairo está arropado por otros dos colombianos, su hermano Dáyer y Miguel Ángel Flórez.

“Tengo un gran equipo para hacer una buena general. Lo importante es ganar confianza de cara a las carreras grandes. Hay ganas, la preparación está ahí. Tengo dos motivaciones, el amar lo que hago y darle alegrías a la gente de mi país. Voy con toda”