Fue tan duro el momento que atravesó Nairo Quintana en 2022, que por un momento se especuló que el corredor, quien es el colombiano con más títulos en la historia del ciclismo, iba a poner fin a su carrera deportiva. Pero el escarabajo siguió firme por sus metas.

“No me rindo, voy a seguir batallando por competir, por continuar sobre la bicicleta hasta que el cuerpo me dé. Soy un ciclista honesto, en todos mis controles antidoping no he tenido problemas. Desde que soy profesional he cumplido las reglas y he honrado el juego limpio”.