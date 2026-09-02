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Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda y confirmó la fecha del ‘Giro de Rigo’

El evento ciclístico se desarrollará en la capital vallecaucana y espera ser un impulso para varios sectores y dejar una importante derrama económica.

  • El Giro de Rigo 2026 se hará en la ciudad de Cali. Foto: Colprensa
    El Giro de Rigo 2026 se hará en la ciudad de Cali. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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El exciclista y ahora empresario Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y allí confirmó que el próximo 1 de noviembre de 2026 iniciará el ‘Giro de Rigo’ en el Valle del Cauca.

Aseguró que la confirmación de este evento no solo impulsa el calendario de grandes certámenes en la ciudad, sino que llega acompañada de una robusta entrega de insumos materiales y alimentos destinados a atender la emergencia y acelerar la reconstrucción del territorio.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que el certamen organizado por Rigoberto Urán tendrá un gran impacto en la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local, favoreciendo la reconstrucción de los territorios afectados.

Lea también: Las cifras económicas que dejó la Despedida de Rigo a Medellín y Antioquia: el ciclista la rompió

“Gracias a Rigo por haber creído en Cali y mantener la fecha. Son 10.000 ciclistas más sus acompañantes, unas 40.000 personas que van a llegar a la ciudad. Nuestro equipo de infraestructura debe empezar a repasar todas las vías incluyendo la subida al mar, para que todo esté en condiciones óptimas. Hoy más que nunca, Cali es donde debes estar; la invitación a todos los colombianos es a venir para ayudarnos a sanar

Urán resaltó la importancia de enviar un mensaje de confianza inversionista mediante la confirmación del certamen y la apertura de nuevas unidades de negocio en el sur de la ciudad.

“Cali en este momento necesita reactivación y turismo; esperamos un derrame económico de 30 millones de dólares con las 11.000 personas inscritas. De estos desastres salen oportunidades y la parte privada y la pública tienen que estar unidas para trabajar en equipo. El mensaje es que la vida continúa y hay que tener actitud en estos momentos tan difíciles para seguir transformando y ayudando”, concluyó.

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Las donaciones lideradas por el Giro de Rigo y varios aliados consisten en un paquete humanitario y de infraestructura de 90 toneladas de cemento y 70 toneladas de adobe aportadas por Cementos San Marcos, además de 1.200 mercados gestionados con Tiendas Ara, 10 toneladas de hidratación provistas por Postobón, apoyos del Banco de Occidente y más de 15.000 unidades de alimentos aportadas por Colombina. Estos insumos serán distribuidos mediante una ruta de entregas en Cali y los municipios de Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo.

Siga leyendo: Postobón anuncia $30.000 millones para reconstruir negocios de tenderos y apoyar a recicladores

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo será el Giro de Rigo 2026 en Cali?
El Giro de Rigo comenzará el 1 de noviembre de 2026 en el Valle del Cauca, según confirmó Rigoberto Urán durante su visita a Cali.
¿Cuánto dinero espera generar el Giro de Rigo en Cali?
Rigoberto Urán estimó un derrame económico de 30 millones de dólares, asociado a la llegada de miles de participantes y visitantes. El impacto favorecería sectores como hoteles, restaurantes y comercio.
¿Qué ayudas llevó Rigoberto Urán a las zonas afectadas por el terremoto?
La ayuda incluye 90 toneladas de cemento, 70 toneladas de adobe, 1.200 mercados, 10 toneladas de hidratación y más de 15.000 unidades de alimentos, además de apoyos gestionados por otras empresas aliadas.

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