¡Por fin! Fernando Gaviria superó el coronavirus

Sonriente, feliz, como cuando luce después de ganar una etapa, así estaba este jueves el ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE) luego de recuperarse del contagio por coronavirus y, por ende, salir del hospital en los Emiratos Árabes, donde estuvo internado las últimas dos semanas.

El propio corredor confirmó la noticia en su cuenta de Instagram.

“Agradecer a todo el equipo sanitario que se ha ocupado de mí en los Emiratos Árabes, por su excelente trabajo y dedicación, y a todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación”, sostuvo el nacido en el municipio de La Ceja hace 25 años, y quien en la actualidad es considerado uno de los mejores velocistas del mundo.

“Los últimos tests que me han realizado resultaron negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos. Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad. Un abrazo a todos”, agregó el antioqueño, uno de los contagiados por esta pandemia al igual que su compañero Maximiliano Richeze, también recuperado.

En lo que iba de temporada, Fernando sumaba tres triunfos, mientras que en el Tour de los Emiratos, donde contrajo la enfermedad, fue segundo en una fracción.