Este es el niño que puso a “chupar rueda” a Tom Dumoulin y Rigoberto Urán

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Mientras pedaleaban cuesta arriba por las vías del municipio de Sonsón, al exciclista neerlandés Laurens Ten Dam y al colombiano Rigoberto Urán, producto del esfuerzo, les era difícil hilar palabras cuando se referían al personaje que les seguía la rueda.

Y no era para menos, pues se trataba de un corredor que solo tiene 12 años de edad.

“A este pequeño lo he seguido durante 15 minutos”, se le escucha a Laurens en un video que compartió en su cuenta de Instagram y grabado por Rigo, quien prosigue: “Ese es el futuro”, refiriéndose al menor que, en ese instante, sin mirar hacia atrás, no perdía la estela de Tom Dumoulin y Koen Bouwman, corredores del Jumbo-Visma que adelantan en Antioquia su preparación camino al Giro de Italia.

El nombre de este niño, tendencia en redes sociales, es Ángel David Valencia, vive en el municipio de La Unión y todos los días entrena entre 30 y 40 kilómetros por el Oriente antioqueño.

“Mi sueño no solo es ser pedalista profesional, también quiero correr un Tour de Francia. La verdad me entreno mucho porque quiero ser mejor que Tadej Pogacar”, asegura el deportista, estudiante de octavo grado en la Institución Educativa San Juan, en la vereda del mismo nombre.

Apasionado por el ciclismo

Ángel David practica ciclismo desde los seis años gracias a la pasión que heredó de su padre, Uriel Valencia.

“Como siempre me ha gustado montar en bicicleta de manera aficionada, desde niño me pedía que lo sacara a rodar a mi lado. Entonces le compré una cicla todoterreno y se empezó a interesar por este deporte, tanto que después no fui capaz de seguirle su fuerte paso. Ya sale a rodar solo o con sus compañeros de la escuela de ciclismo Balcón de Oriente, de acá de La Unión”, dice el padre de Ángel David, Uriel Valencia.

De hecho, el joven corredor se quedó con la bici de ruta de su papá, y con la ayuda de sus familiares la viene “engallando” para poder entrenarse mejor.

Uriel, agricultor, tiene un sembrado de papá y un cultivo de fresas, y Ángel es uno de sus ayudantes cuando finaliza las clases en el colegio y sus entrenamientos en ciclismo.

“A ese muchachito le gusta demasiado el estudio y el deporte, es juicioso y, sobre todo, humilde”, expresa Uriel.

Luz Cardona, ama de casa y madre de Ángel, agrega que su hijo es, a ratos, hiperactivo, pero también disciplinado y constante en lo que hace.

Por ahora el menor va con paso firme en el ciclismo, pero sin acelerar el proceso que lleva con el entrenador Óscar Guzmán. Ya ha sido podio en carreras de La Unión, pero le es difícil trasladarse a entrenar a otros municipios de mayor desarrollo del ciclismo en Antioquia, entre ellos El Carmen de Viboral o La Ceja, debido a la escasez de recursos económicos.

“Ojalá contará con un apoyo para que salga adelante en el ciclismo y cumpla sus sueños, aún es pequeño y quizá por eso no se le han abierto más puertas. Por ahora lleva un buen proceso con el profesor Guzmán. Yo solo le pido a Dios que Ángel no se me descarrile y sea un muchacho de bien”, enfatiza Luz Cardona, que tiene otros dos hijos, Cindy Carolina, de 19 años, y Luis Felipe, de 18.

Por lo pronto, entrenar con Dumoulin y Rigo le permite a Ángel David llenarse de mayor motivación para seguir corriendo por sus metas