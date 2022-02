Egan sale de cuidados intermedios y pasa a hospitalización

“De acuerdo con su proceso, ha mejorado la respuesta al control del dolor y no se han presentado complicaciones. Asimismo, continuamos muy concentrados en un seguimiento permanente de su evolución y tratamiento ”, informó el galeno.

Luego de las cirugías a las que ha sido sometido, el corredor ha mostrado, a través de sus redes sociales, su fortaleza mental y física camino a la recuperación.

“Casi 20 huesos rotos... (11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me bajé un diente, perforación de los dos pulmones... Casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta es la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío... Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’m back!!”, publicó Bernal en su cuenta de Instagram.