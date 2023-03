“Esta temporada entenderé cómo reaccionará mi cuerpo”: Egan Bernal

Volver a disputar las grandes pruebas del calendario mundial de ciclismo es ahora uno de sus principales reto, pero guarda mesura, no quiere acelerarse en el proceso que vive. Por lo pronto, en medio de las dificultades que afronta, muestra una pasión inquebrantable para salir adelante y así reencontrarse con el éxito deseado.

Hace 13 meses, Bernal sufrió un grave accidente en el que por poco pierde la vida. No obstante, de manera sorprendente, volvió a competir en agosto de 2022. Su rehabilitación ha sido asombrosa, así como su estado y nivel físico.

Ante la nueva molestia física, Egan, quien tiene contrato con la escuadra británica hasta 2026, se perdió competencias como la Vuelta a Andalucía y París-Niza, y sigue su proceso de recuperación en Bogotá.

A comienzos de temporada, el escarabajo Bernal expresó que su principal objetivo en 2023 era estar en el Tour galo; sin embargo, en charla este martes con Tuttobiciweb, el pedalista se mostró reflexivo y sensato.

“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, indicó el corredor, quien celebró por última vez en 2021, cuando triunfó en el Giro de Italia.

Egan confesó que siente aún deseo volver a los niveles a los que estaba acostumbrado y hacer la diferencia ante los demás rivales. “De los contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios”, señaló el corredor, de quien por ahora es incierto en qué prueba reaparecerá.